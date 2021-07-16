CHP’li başkanın ‘köprü’ isyanı….

Elazığ ile Tunceli arasındaki bağlantı noktası olan ve her gün 3 bin aracın feribotlar aracılığıyla Tunceli’ye geçmek zorunda kaldığı ulaşım sorunu halen çözülemedi.

İhtiyaç olmasına rağmen yapılmayan Pertek köprüsünden dolayı binlerce araç saatlerce bekledikten sonra feribotlar aracılığıyla Tunceli’ye geçiyor.

Taleplere rağmen köprünün yapılmadığını ve binlerce insanın yıllardır saatlerce sıra bekleyip feribot üstünde ulaşımlarını sağlamak zorunda kaldığını belirten Pertek Belediye Başkanı CHP’li Ruhan Alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Tunceli ziyaretinde “Pertek’e köprü yapacağız” diyerek söz verdiğini yine Binali Yıldırım tarafından da söz köprü sözü verilmesine şuana kadar köprüyle ilgili adımın atılmadığını kaydetti.

“TALEPLERE RAĞMEN YILLARDIR DİKKATE ALINMADI”

Köprü taleplerinin yıllardır olmasına rağmen yetkililer tarafından bir adım atılmadığını belirten Ruhan Alan, söyle konuştu:

* Pertek Belediyesi olarak köprü talebiyle Ulaştırma Bakanlığı’na iki farklı talep yazdık. Birinci talebimiz köprü yapılması talebi ve köprü yapılana kadar belli bakanlığın belediyeye şartlara uygun bir feribot tahsisi yapmasıydı bunların yazışmalarını yaptık ve bakanlıktan cevap bize belediyenin kendi imkanları doğrultusunda feribot temin edebileceği ve kendilerinin feribot veremeyeceklerini ve köprü projesinden ellerinden bir proje olmadığını söylediler.

*Yapılması talep edilen köprünün maliyetini 1 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Sadece köprü değil geçmiş dönemde çizilmiş iki tane kısmı proje var. Ama bu projeler halen onaylanmamış ve bu projeler içerisinde tünelde var.

*Bu köprüyle bağlantısı olan Elazığ tarafından bir tünel var. Çünkü mevcut iskelenin bulunduğu yerde köprü yapmayacaklar anladığım kadarıyla biraz daha iç taraftan başlayarak bir tünel yapacaklar o tünelle geçilir diye düşünüyorum.

* Bu köprü olayı biraz çıkmaz sokak gibi bir konu. Belediye olarak köprünün yapımı için biz bir talepte bulunuyoruz ama Elazığ Malatya arasında yapılan Kömürhan köprüsü maliyetinin 600 milyon TL olduğundan bahsedildi ve köprünün tamamlanması yaklaşık 5 yıl sürdü.

* Pertek için istenilen köprünün uzunluğu Kömürhan köprüsünün uzunluğunun 3 katı nerdeyse. Yapımına başlansa 10 yılda ancak bitecek olan bir proje.

* Yapımı talep ettiğimiz köprü Tunceli ve Elazığ’ın problemi ama baktığınızda bölgesel bir problem buna ek olarak ulusal bir problem köprü. Çünkü Doğu Karadeniz’in doğu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol güzargahı burası.

* Araç plakaların çoğu Karadeniz ve Akdeniz plakalı araçlar. Adana’daki vatandaş da, Mersin’deki vatandaş da buradan gelip Karadeniz’ geçiyor. Bundan dolayı bölgenin sorunundan daha çok ülkenin kısmı olarak ulusal bir problemi olarak değerlendiriyorum.

“GÜNDE 3 BİN CİVARINDA ARAÇ GEÇİYOR”

Her gün 3 bin aracın feribotlar aracılığıyla geçişinin sağlandığını belirten Alan, “Ziyaretlerde kapsamında ilçemizi ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e de bu konuyla ilgili bilgi verdik. Sayın Akşener buradaki durumu kendi de görünce buradaki köprü ihtiyacının aklının hep bir köşesinden duracağını söyleyerek bu bunu birçok yerde dile getireceğini söyledi. Sayın Akşener buraya gelip ziyaret etmeseydi bu ihtiyacın farkına olamayacaktı ama gelip yerinde gördüğü için kendisi de burada köprü ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu gördü. Karayolları hacim istatistiğine göre günde ortalama 3 bin civarında bir araç geçiyor ve bu araç sayısı peyderpey her yıl artıyor. İki sene ki araç geçiş sayısı 2 bin 400 iken sayı 3 bine çıktı. Seneye 3 bin 200 ile 3 bin 500 arasında bir araç geçiş sayısına ulaşılması bekleniyor” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN VE YILDIRIM KÖPRÜ SÖZÜ VERMESİNE RAĞMEN SÖZLER TUTULMAMIŞ

Elazığ’ın Ağın ilçesinin araç geçiş sayısının az olmasına rağmen i ve ihtiyaç sıralamasında Pertek’teki köprü ihtiyacına göre daha geride kalmasına rağmen Ağın’da köprü yapıldığını söyleyen Alan, “Demek ki yapılmak istenildiği zaman yapılıyormuş. Pertek köprüsünün yapımına başlanılmasını için sürekli güncel taleplerde bulunuyorum bakanlıklara ve yetkili kurumlara resmi yazılarımızı yazıyoruz. Bölge milletvekilleri aracılığıyla basın açıklamaları da yaptık talebimiz mecliste de dile getirildi. Fakat zamanında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı döneminde Tunceli’yi ziyaret ettiğinde ‘Pertek’e köprü yapacağız’ diye bir söz veriyor ama o sözün karşılığında ilde milletvekili çıkarma durumunu mu şart koşmuş onu bilemiyorum. Aynı şekilde Binali Yıldırım tarafından da söz verildi ama şuana kadar atılmış bir adım yok umut ediyoruz ki bu sorun en kısa sürede çözülür” diye kaydetti.

“HALK CEZALANDIRILIYOR”

Köprü sorunun uzun süre daha devam edeceğini belirten Alan, “Çünkü ülkenin ekonomik sıkıntısı ortada. Ülke ekonomisi iyi süreçteyken yapılmayan bir köprü şuan Euro bu seviyeye ulaşmışken hiç yapılmaz diye düşünüyorum. CHP’li bir belediye olmamızın da bu konuda bir dezavantajı var sonuçta iktidar da buna göre de bir yaklaşım sergiliyor olabilir. Bu da doğru bir davranış değil hangi parti olursa olsun kendi partisinden olmayan bir belediyeyi cezalandırırsa aslında oradaki halkın tamamını cezalandırıyor demektir ama bunun farkında değiller. Kaldı ki burası bir önceki dönemde Ak Partili bir belediye başkanı tarafından yönetiliyordu. Benim düşüncem iktidar bu zamana kadar köprü taleplerimizi dikkate almayıp burada bir çalışma yapmayarak halkı cezalandırıyor” ifadelerini kullandı.

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