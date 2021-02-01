CHP’li başkanın mektubu Rahmi Koç’u duygulandırdı

Amasya’nın 58 bin nüfuslu Merzifon ilçesinde heyecanlı günler yaşanıyor. CHP’li Belediye Başkanı Alp Kargı, ilçeye fabrika kurmaya karar verdi. İlçede bulunan bazı fabrikaların 70 ülkeye ihracat yaptığını belirten Kargı, hangi alanda neler yapabilecekleri konusunda görüş aldı. Ardından ünlü iş insanı Rahmi Koç’a mektup yazdı. Mektubunda fabrikadan söz etti ancak hangi alanda faaliyet yürütmesi gerektiği konusunda bilgi ve deneyime ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bunun dışında maddi destek taleplerinin olmadığını ifade etti.

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Başkan Kargı’nın mektubu Rahmi Koç’a ulaştı. Bir belediye başkanından böyle bir mektup aldığı için son derece mutlu olan Koç teşekkür etti. Cevabında da “Ricanızı Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu Bey’e gönderiyorum. Sizinle temas edecektir” diye yazdı.