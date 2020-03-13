CHP’li başkanın ne yardımcısı ne de makam şoförü var!

Eskişehir’in Han ilçesinin belediye başkanı Erdal Şanlı, belediye kadrosundaki 25 çalışanı ile belediye hizmetlerini aksatmadan yürütmeye çalışıyor. Tasarruf amacıyla makam şoförü kullanmayan Şanlı, ilçe sakinlerinin de takdirini topluyor.

ŞATAFATA, GÖSTERİŞE KARŞI

Başkan Erdal Şanlı, belediyenin 25 personeli ile hizmetleri aksatmadan yürütüyor. 2 bin 217 nüfuslu ilçenin belediyesinde 10 memur ve 15 işçi çalışıyor. Başkan yardımcıları ve makam şoförü olmayan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, 26 FZ 102 plakalı makam aracını da kendisi kullanıyor. Belediye olarak tasarruf yaptıklarını ifade eden Şanlı, “İsrafa ve şatafata, gösterişe karşıyız. Elimiz, ayağımız tuttuğu sürece kendi makam aracımı kendim kullanmaktan onur duyuyorum” dedi.

BORÇSUZ BELEDİYE

Başkan Şanlı’nın makam aracını kendisinin kullanması, yeri geldiğinde işçilerle birlikte kazma-kürek çalışması ve kış aylarında işçilerle birlikte kar temizleme çalışmalarına katılması ilçe sakinlerini de memnun ediyor.

Belediyenin borç durumu hakkında da bilgiler veren Şanlı, şöyle konuştu:

* 2014 yılı seçimlerinde göreve geldiğim zaman belediyemizin bir milyon bütçesi vardı.

* 700 bin lira da borcu bulunuyordu.

* Borcu yapılandırdık ve yaptığımız birikimlerle borcu bitirdik.

* Kendi yağımızla kavruluyoruz.

* İşçi, personel ve bakım giderlerinin harcamaları dışında ufak tefek dengeli bir mali politika ile işi götürmeye çalışıyoruz.

SEÇMENLERE DANIŞIYOR

İlçeye yapılacak hizmetler konusunda halkın düşüncelerinin çok önemli olduğunu belirten Şanlı, şunları söyledi:

* İlçeye yapılması gereken hizmetler konusunu ben önce seçmenlerime soruyorum.

* Halkın öncelikli sorunlarına yönelik, ihtiyaçlarına yönelik hizmet anlayışımız var.

* Bu dönemde insanlarımız bizden ilçemizde genellikle yaşlı nüfus olmasından dolayı ‘yaşlı bakımevi’ istekleri bulunuyor.

* Yaşlı bakımevi yapmak için elimizden geleni yapacağız.

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