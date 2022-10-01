CHP’li başkanlar Ordu’da toplandı: “İktidar baskının dozunu artırıyor”

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un ev sahipliğinde Ordu’da bir araya geldi. Başkanların katıldığı toplantıda konuşan Torun, iktidarın CHP’li belediyeler üzerinde baskının dozunu artırdığını, buna rağmen CHP’li belediye başkanlarının geri adım atmayacağını söyledi.

İsmail AKDUMAN

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu’da toplandı. Kentte bulunan bir otelde yapılan toplantı öncesinde bir konuşma yapan Torun, CHP’li belediyelerin her alanda bütün kısıtlamalara rağmen daha iyi hizmet verdiğini vurguladı. Ülkenin ekonomik bir buhran yaşadığını kaydeden Torun, vatandaşların bu buhranı atlatması yolunda kendi belediyelerinin büyük mücadele verdiğini kaydetti.

“HEPSİ SIRAYA GİRMİŞ BELEDİYELERİMİZİ ELEŞTİRİYOR”

İktidarın CHP’li belediyelerin hizmetlerini engellemek için her yola başvurduğunu belirten Torun, şunları söyledi:

“Belediyelerimizin yetkileri ve gelirleri azaltılıyor. Belediyelere ayrılan devlet yardımlarının yüzde 90’ı sadece iktidar belediyelerine harcanıyor. Kamu bankalarından kredi alamayan belediyelerimiz, yurt dışından kredi bulduğunda da iktidar maalesef engelliyor. Şu anda büyükşehir belediyelerimizin toplamda 32 milyarı bulan kredileri sarayda onay bekliyor. Bu gerçeklere rağmen Erdoğan başta olmak üzere hepsi sıraya girmiş belediyelerimizi eleştiriyor, belediyelerimizi yargılamaya çalışıyor.”

“SU FATURALARI ÜZERİNDEN ALGI”

Ülkede iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığını dile getiren Seyit Torun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Su faturaları üzerinden algı yaratmaya çalışıyorlar. İstanbul’da belediye başkanlığı yaptım diye övünen Erdoğan’a hatırlatalım. Belediyelerin su temininde en büyük giderleri elektriktir. Hem belediyelere ticarethane üzerinden pahalı elektrik vereceksin hem de belediyelerin kullandığı elektriğe 9 ayda yüzde 200 zam yapacaksın, sonra da çıkıp belediyeleri eleştireceksin. Yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmaya çalışacaksın. Erdoğan’a sözümüz; Yok öyle yağma. Belediyelerimizin hakkını yedirmeyiz. Siz önce samimiyseniz kendi belediyelerinizdeki su faturalarını düşürün.

Biz CHP olarak belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi için bir kanunun teklifi hazırladık, çok kapsamlı. Bunu ilgili yerlere ve sizin genel başkan yardımcınıza gönderdik. Ama maalesef bu konuda bir adım atmadınız. Hodri meydan, kanun teklifini bugün kabul edin yarın su faturalarını düşürelim birçok hizmetlerimizdeki girdi maliyetlerini düşürelim.” diye konuştu.

“SAYIŞTAY RAPORU ORTAYA ÇIKARDI”

İktidarın CHP’li belediyelere attığı iftiranın Sayıştay raporunda da yer aldığına dikkat çeken Torun, “Erdoğan, kendi sorumluluğundaki orman yangınlarından dolayı belediyelerimizi eleştiriyordu. Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü raporunda yangınlar sırasında belediyeler ile yeterli iş birliği yapılmadığı belirtildi. Yani yangın yerinde partizanlık yaptıkları Sayıştay raporlarında dahi tescil edildi. Şimdi birazcık vicdanınız kaldıysa çıkın size rağmen gece gündüz yangınla mücadele eden belediyelerimizden özür dileyin” ifadelerini kullandı.

“BASKININ DOZUNU ARTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Tüm engelleri halk ile birlikte aştıklarını belirten Torun, iktidarın son dönemde baskının dozunu artırmaya çalıştığını vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanına algı operasyonları yapıldığını vurgulayan Torun, şöyle konuştu:

“Belediye başkanımızı sindirmek istiyorlar. Biz İçişleri Bakanlığında belediyeler için özel bir birim kurulduğunu biliyoruz. Talimatlı müfettişlerin de gönderildiğini biliyoruz. Artık Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, müfettişler kadrolu eleman gibi oldular. Şunu özellikle iktidara belirtmek istiyoruz, sizin korkutma çabalarınız da, itibar suikastleriniz de bize asla sökmez. Bizde korkup sinecek belediye başkanı da, sizin algı oyunlarınıza yenilecek belediye başkanımız da asla yoktur.

Belediyelerimizdeki işe alımlar tamamen mevzuata uygundur. Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığıdır. Bir kişinin işe girdikten sonra suç işleyip işlemediğini takip edecek olanlar da İçişleri Bakanlığıdır. Güvenlik soruşturması yapacak olan da İçişleri Bakanlığıdır. Herhangi bir çalışan hakkında somut suç ispatı varsa derhal gereği yapılmalıdır. Bunu geçmişte İstanbul’a ve birçok belediyemizde yaptınız ama bir şey bulamadınız ve bulamayacaksınız.

Hal böyleyken iktidarın sorumlu olduğu işlemler üzerinden belediye başkanlarımızı karalamaya çalışmak, gitmekte olan iktidarın acizliğinden başkan bir şey değildir. Teröristlerin ayak numarasına kadar biliyoruz deyip, saldırıları engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler. Belediyemiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez, tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleri ile kol kola giren, FETÖ’yü besleyip büyüten PKK ile masaya oturan bir iktidardan alacak dersimiz yoktur.”

“TUNÇ SOYER’E 3 AYRI SORUŞTURMA AÇTILAR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında görkemli bir kutlama programı düzenlediğini belirten Seyit Torun, coşkuya ortak olamayanların şaşkına dönüp ne yapacaklarını şaşırdıklarını kaydederek, “Başkanımız hakkında sudan sebeplerden 30 sene önceki işlerden dolayı 3 ayrı soruşturma izni verdiler. Sormak istiyoruz ‘Bu kadar mı korkuyorsunuz? Atatürk’ün sözlerinden bu kadar mı rahatsız oldunuz?’ Bir kez daha söylüyoruz, siz İngiliz zırhlısıyla ülkeden kaçanların yanındasınız bizim yerimiz ise Milli Mücadele saflarıdır. Ne yaparsanız yapın hangi soruşturmayı açarsanız açın başaramayacaksınız. Ve hiçbir belediye başkanımıza bir santim geri adın attıramayacaksınız” diye konuştu.

“KUTUPLAŞTIRMA YATIRIMI YAPIYORLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye iktidara gelenler tüm bu sorunları derinleştirdiler. Halkımızı derin bir yoksulluğa mahkum ettiler ve artık milletimizin gözünden de gönlünden de düştüler. Şimdi koltuklarını korumak için yeniden kutuplaştırma yatırımları yapıyorlar. Biz tüm belediyelerimizle insanımızın yaşam standardını yükseltmeye çalışıyoruz. Ama onlar daha iyi şartlarda yaşamak isteyenleri aşağılık bir heves içinde olmakla suçluyorlar. Türkiye’de iyi olan ne varsa iyi hizmet eden hangi kurum varsa karşı çıkıyorlar. Türkiye’yi bir vasatlığa teslim etmek istiyorlar. Ancak bizler bu güzel ülkemizi vasatlığa da, kötüleştirmeye de, kutuplaştırmaya da asla ve asla teslim etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasında CHP’li büyükşehir belediyelerin sayısını 14 olarak söylediğini hatırlatarak, “Büyükşehirlerimize 3 belediye eklediği için de teşekkür ediyoruz. Ama unutmasın yapılacak ilk yerel seçimde 30 büyükşehir belediyemiz olacak. Daha seçim olmadan belediye sayımızı artırdığı için de kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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