CHP’li belediye 80 milyon liralık borcun 20 milyon lirasını ödedi!

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, düzenlediği toplantıda AKP’li belediyeden 80 milyon borçla aldıkları belediyenin 20 milyon liralık borcunu 10 ayda ödediklerini açıkladı.

10 AYDA YÜZDE 25 BORCU ÖDEDİ

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptığı açıklamada, belediyenin 2020 Mali Yılı içinde ödemesi devam eden banka borç durumunu değerlendirdi.

Şahin, şöyle konuştu:

* Bilecik Belediyesi’nin 15 yılda edinilen 80 milyon liralık borcun 20 milyonunu ödedim.

* Zamanında kamuoyu ve vatandaşlarımızı bilgilendirme adına basın mensuplarına da açıklamıştım.

* Ben görevi devraldığımda 80 milyonluk borcu bugün itibariyle 60 milyona çekmişim.

* Yani burada çok basit bir matematik hesabı var.

* Ben bu on aylık süre zarfında 20 milyon borcu ödemişim.

“BİZDE KAÇAK GÖÇEK OLMAZ”

Bilecik Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal aktivitelerin de devam ettiğini ifade eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* Sadece çalışmalarımızın bir kalemi olan asfaltlamada binlerce ton asfalt kullandık.

* Bununla birlikte zaten devlet borçlanmayla ilgili çerçeve ve miktarı belirlemiş.

* Yani benim bütçem ne kadar? 135 milyon. Gerçekleşme hedefi nedir. Örnek veriyorum 120 milyon.

* Biz bu hesapla 12 milyon kadar borçlanabiliriz. 12 milyon 1 lirayı alamazsınız zaten. 12 milyon diye buna sınır koymuş zaten devlet.

* Yani şunu demek istiyorum. Bizde kaçak ve köçek olmaz.