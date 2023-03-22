CHP’li Belediye Başkanı Soner Çetin’e suikast girişiminin detayları ortaya çıktı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e yönelik planlanan ve son anda önlenen suikast girişimi ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ, BAŞKANI ARADI

Başkan Çetin’e yönelik suikast girişiminin detayları ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i arayarak kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunulacağını, suikastçının belediyenin yakınlarında olduğu bildirildi ve önlem alınmasını istedi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından sivil polisler olası suikastı önlemek için kısa sürede belediyeyi abluka altına aldı. Suikastçı olabileceği saptanan kişinin fotoğrafı da polislere ile belediye çevresinde önlem alan belediyenin özel güvenlik ekipleri ve zabıtalara da dağıtıldı.

ŞÜPHELİ, EYLEME BAŞLAMADAN YAKALANDI

İstihbaratçıların adım adım takip ettiği suikast zanlısı belediyenin karşısında görülünce sivil polisler aniden harekete geçerek bu kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Y.C.A. olduğu belirlenen suikast zanlısının üzerinden mermi ağzında bir tabanca ele geçirildi.

Suikast zanlısı Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorguya alınırken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in de ifadesine başvurulduğu, suikast zanlısını tanıyıp tanımadığının sorulduğu öğrenildi.

BAŞKAN ÇETİN SÖZCÜ’YE ANLATTI

İstihbarat ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu suikasttan kurtulan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, SÖZCÜ Gazetesi’ne suikast girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, tetikçiyi tanımadığını belirterek şunları söyledi:

* “Tetikçiyi tanımıyorum. Sorgudaydı. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye çıkartılacaktı. Ne oldu bilmiyorum. Adam ifadesinde üç maymunu oynuyor. Profesyonel tetikçi. Adamı tanımıyorum, hiç görmedim, tanıma şansım da yok.

* Adam Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde oturuyormuş. Uyuşturucu müptelası imiş. Vurdulu, kırdılı bir adam. Bunu kiralamış birileri. Emniyetimize, karakolumuza, jandarmamıza, hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir şeye imza attılar. İstihbaratlarının güçlü olduğunun faydasını gördük.

* İstihbarat elde ediyorlar, ondan sonra bizi uyardılar. Beni uyardıktan sonra da belediyeyi abluka altına aldılar. Fotoğrafını bütün sivil polislere dağıttılar. Ondan sonra adam belediyeye geldiği anda belediyenin karşısında yere yatırıp yakaladılar. Etkisiz hale getirdiler. Mermi ağzında silah belinde.

* Adam niyeti bozuk gelmiş. Adam emniyetin istihbaratları güçlü olmasaydı bugün değişik şeyler konuşuyordum. Allah’a kurban olayım. Allah’ın dediği olur. Ben halkla iç içe olan bir adamım devamlı halkın içindeyim, her yere tek başıma gidip geliyorum. Ne yapalım, tedbirli olacağız. Ama takdiri de Allah’a bırakacağız, yapacak bir şey yok.”