CHP’li belediye bozkırın ortasında muz yetiştirdi

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin atıktan elektrik üreten çevreci tesisi kentin evsel atıklarını enerjiye dönüştürerek 95 bin hanenin kullanımına denk gelen elektrik üretimi yaptı. Üretim sırasında, açığa çıkan ısı ile de serada onlarca farklı türde bitki yetiştirilirken, tesiste ilk kez muz yetiştirilip hasat edilmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Kemal ATLAN

Eskişehir Seyitgazi yolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri, çevreci yapısının yanı sıra enerji maliyetlerinin çok büyük artış gösterdiği bugünlerde elektrik üretimine devam ediyor. Tesiste açığa çıkan ısı ile ilk kez tropikal meyve olan muz yetiştirildi.

İLK KEZ MUZ YETİŞTİRİLDİ

2017 yılında hizmete açılan Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisinde, organik atıklardan 95 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 18.038.000 KWh enerji üretimi sağlandı.

Tesisteki elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısı ile 2 bin metrekarelik serada iç ve dış mekan türleri, tropik bitkiler, palmiye, zakkum, sardunya, kadife, bodrum papatyası, çiçekler, sukulent, kaktüs, kurdele, aloevera, lavanta, biberiye gibi çok sayıda bitki yetiştirilirken, yapılan deneme ekimi ile tesiste ilk kez muz yetiştirildi.

MUZ VE BENZERİ TROPİKAL MEYVELER YETİŞTİRİLEBİLİNECEK

Anavatanı Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu olan muz Akdeniz Bölgesi’nde Mersin ve Antalya’da üretilmesi ile bilinirken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci tesisindeki serada yapılan ekim sonrası yetişen muz ağaçları ilk ürünlerini verdi.

Ortalama 25 derece sıcaklıkta, yüksek tavanlı seralarda yetişen muz ağaçlarından alınan muzlar, karpitle sarartıldıktan sonra tesis görevlileri tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen‘e sunuldu.

Eskişehir gibi bozkırın ortasında karasal bir iklime sahip şehirde muz yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, şunları söyledi:

“Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerimizde açığa çıkan ısı ile tesisteki seralarda farklı türlerde bitkiler yetiştirilirken, ilk kez muz yetişmiş olması bu alanda kentin Sakarya Vadisi ve istenirse şehrin içinde de benzer seralarda muz ve benzeri tropik meyvelerin kış mevsiminde de yetiştirilebilineceğine umut oldu.

Tesisimizde muz yetiştiğini duyanlar hayretler içerisinde kalıyor. Tropikal bir meyve olan muzun bozkırın ortasında yetişmiş olması çok nadir görülen bir durum. Bu gelişme yeni çalışmalara da fikir vermesi açısından da çok önemli.”

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