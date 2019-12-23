CHP’li Belediye tarım arazisine yapılan villaları affetmedi

Kırşehir’de İmar Barışı yasasından faydalanmak için tarım arazilerine ev yapan kooperatiflere Kırşehir Belediyesi ceza yazıp mühürledi. Ahi Evran Üniversitesi’ne yakın bir noktada bulunan Kırşehir-Savcılı yolu üzerindeki tarım arazilerinin bir kısmında kooperatifler kurularak aralarında öğretim üyeleri, öğretmenler ve memurların da olduğu çok sayıda vatandaşa parsel satışı yapıldı.

Madur edildiklerini ileri süren yapı sahipleri bir önceki dönem yönetimde bulunan AKP’li belediyeyi suçladı. 31 Aralık 2017 yılından sonra yapılan bu yapılar, iddiaya göre AKP döneminde Kırşehir Belediyesi tarafından denetlendi ancak müdahale edilmedi.

CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2 kooperatife toplam 310 bin TL ceza yazıldığını belirterek, “Tespit edilen 2 kooperatif daha var. Onlarında inşaatları durdurarak ceza yazılacak” açıklamasında bulundu. Söz konusu iki kooperatife ait yaklaşık 300 kadar villa tipi evin olduğu öğrenildi.

YENİ YÖNETİM AFFETMEDİ

Söz konusu kaçak yapılar bir süre sonra adeta bir kasabaya dönüştü. Bölgede alt yapı çalışmaları yapılarak elektrik hatları bile çekildi. Ancak Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kaçak yapılaşmaya izin vermeyerek iki kooperatifin inşaatlarını durdurup 310 bin TL ceza yazdırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de kaçak yapılara imar barışı kapsamında verilen yapı kayıt belgelerini iptal etti.

‘KİMSE KURNAZLIK YAPMASIN’

Belediye Başkanı Ekicioğlu, tarım arazilerine kaçak yapı yapılmasına asla izin vermeyeceklerini dile getirerek, “İlk tespitlerde iki kooperatifin inşaatlarını mühürledik ve para cezası yazdık. Tespit edilen iki kooperatif daha var. Onlarında inşaatları durdurarak ceza yazılacak. Kimse kurnazlık yapmasın” dedi.

‘ESKİ YÖNETİM GÖRMEZDEN GELEREK BİZİ MAĞDUR ETTİ’

Tarım arazisi üzerine evleri bulunan vatandaşlar ise AKP’li eski belediye yönetimini suçladı. Seçimlerden önce kaçak yapıların belediye ekiplerince denetlendiğini belirten vatandaşlar, “AKP’li belediye seçim öncesi buraya gelip inşaatlarımızı denetleyerek fotoğraf çektiler. Bize herhangi bir cezai işlem de uygulamadılar. İnşaatı da mühürlemediler. Biz de evlerimizi yaptık ve bitirdik. Binlerce lira harcadık. Zamanında işlem yapılsa ve durdurulsa burada hiç kimse para harcamayacaktı. Mağdur olduk. Mağduriyetimizin giderilmesi için de bölge idare mahkemesine başvuracağız” diye konuştu.