CHP’li belediyede en düşük maaş 9 bin lira oldu

Antalya’nın Kemer ilçe Belediyesi ile DİSK arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası belediye işçilerinin yüzü güldü. Sözleşmeye göre Kemer Belediyesinde en düşük işçi maaşı yüzde 27 ile yüzde 45 oranında artışla brüt 9 bin 95 lira 16 kuruş, en yüksek maaş ise brüt olarak 13 bin 195 lira 16 kuruş oldu.

İsmail AKIN

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. Ziyareti sırasında Çerkezoğlu’na, DİSK Akdeniz Bölge Başkanı ve Genel – İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, Dev Sağlık Antalya Şube Başkanı Erol Şahin, Genel – İş Şube Saymanı Veli Yaman eşlik ederken, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile DİSK belediye temsilcileri Ayhan Süel, Coşkun Akbıyık ve Ahmet Yıldız da hazır bulundu.

“PANDEMI VE EKONOMIK KRİZ BAZI ZORLUKLARI GETİRDİ”

Kemer Belediyesi ile DİSK arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası belediye işçilerinin yüzü güldü. Sözleşmeye göre Kemer Belediyesinde en düşük işçi maaşı yüzde 27 ile yüzde 45 oranında artışla brüt 9 bin 95 lira 16 kuruş, en yüksek maaş ise brüt olarak 13 bin 195 lira 16 kuruş oldu. Ziyarette konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Antalya ve Isparta’da yapacağı bazı ziyaretler öncesinde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldiklerini söyledi. Kemer Belediyesi ile DİSK arasında yapılan toplu sözleşme dolayısıyla Topaloğlu ve DİSK çalışanlarını tebrik ettiğini ifade eden Çerkezoğlu, “Bütün çabamız ülkemizde emeği ile geçinen herkesin insanca yaşayabileceği, üretilen değerin hakça paylaşıldığı, demokrasinin bütün kurallarının hakça işlediği bir Türkiye’yi inşa etmek. Dünya ve Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Pandemi ve ekonomik kriz bazı zorlukları getirdi. DİSK olarak bu zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Omuz omuza hep beraber memleketimize sahip çıkacağız” dedi.

“DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR”

Ülkenin koşullarını değerlendirerek üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve savunmak, DİSK’in temel ilkesi olduğunu belirten Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“Emeğin ve hakkın demokrasi ortamında korunması için mücadele veriyoruz. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Demokrasi her seçimde gidip oy vermek değildir. Demokrasi, bugün Kemer Belediyesi’nde olandır. Kemer Belediyesi ile yapılan toplu iş sözleşmesi sadece çalışanların ücretini belirlemiyor. Aynı zamanda demokratik işleyişin de nüvesidir. Toplu sözleşmeler, işçilerin kendi hayatları hakkında karar sahibi olabilmelerini güvence altına alacak olmasından dolayısıyla çok önemlidir. Bu nedenle Başkanımız Necati Topaloğlu’na teşekkür ediyorum. Türkiye’nin böyle örneklere ihtiyacı var. Bunun çoğaltılması gerekir. Hayırlı uğurlu olsun.”

“HER İKİ TARAFTA ELİNİ VİCDANINA KOYARAK HAREKET ETTİ”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çerkezoğlu ve beraberindekilere Kemer hakkında ve belediye olarak yaptıkları hizmetler bilgiler verdi. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’nun Kemer Belediyesi’ne gelmesinin iş veren ve işçinin bir arada bulunmasının kanıtı olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde son bir madde kalmıştı. Onda da toplantıya ben de katıldım ve arkadaşlarımızın istediği şekilde anlaştık. İş veren olarak biz mutluyuz, işçiler de mutlu. Çalışanların haklarını alabilmesi lazım. Ülke koşullarında yetmeyebilir. Görüşmeler sırasında her iki tarafta elini vicdanına koyarak hareket etti. Güzel bir sözleşme oldu. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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