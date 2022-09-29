CHP’li belediyeden alıp yeşil alanı betona çevirdiler

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, önce Atakum ilçesinin CHP’li Belediyesi tarafından kullanılan sahilde bulunan Yalı Kafe’yi elinden alıp imara açtı. Ardından ilçe merkezinde bulunan Emek Parkı imara açarak bina yaptı. Çevreciler ve sivil toplum örgütleri her iki imar değişikliğini mahkemeye taşıdı.

İsmail AKDUMAN

İller Bankası’na ait olan arazi üzerine bulunan ve yıllardır Atakum Belediyesi tarafından sosyal tesis olarak kullanılan Yalı Kafe, 31 Mart seçimlerinden sonra belediye CHP’ye geçince önce satışa çıkarıldı.

Ardından Milli Emlak’a devredilerek AKP‘li Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. AKP’li Büyükşehir Belediyesi de alanda bulunan tesisleri yıkıp bazı ağaçları keserek Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapmaya başladı. CHP’li ve İYİ Partili Meclis üyeleri, çevreci dernekler ve vatandaşlar ise yapılan imar değişikliğine itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi arazi üzerinde bina yoğunluğu oluşacağı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçeleriyle iptaline karar verildi. Ancak Büyükşehir belediyesi inşaata başladı.

EMEK PARKIN İÇİNE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

İlçe merkezinde bulunan 2014 yılında dönemin CHP’li Belediye Başkanı Metin Burma tarafından 6 dönümlük bir alana yapılan Emek Park, Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon kararıyla hizmet alanına çevrildi.

Komisyon Toplantısı’nda, 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan TEKNOFEST için Bilim ve Teknoloji Merkezi yapılmasına karar verdi. Kısa süre sonra Emek Parkın ortasına beton bir yapı dikildi. Bölge halkı ve çevreciler imar değişikliğini ve parka yapılan binayı yargıya taşıdı.

“PARK BETONİK BAHÇEYE DÖNDÜ”

CHP’li Atakum Belediyesi sınırları içerisinde bulunan iki yeşil alanı, imar değişikliği yaparak betonlaştıran AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne CHP’li Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Atilla Tekcan tepki gösterdi.

Atakum yeşil alanlarının tek tek betona çevrildiğini belirten Tekcan, şunları söyledi:

“İlçe halkının nefes aldığı, oturup dinlendiği, konser gibi etkinliklerin yapıldığı yeşil Emek Park’ın betonik bahçeye döndü. Atakum Belediyesi ‘Emek Parkı TEKNOFEST için kullanabilirsiniz’ dedi.

Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST’i fırsat bilerek bu binayı yeşilin tam ortasına dikti. TEKNOFEST için buranın kullanılmayacağını biliyorduk, bu işin bahanesiydi. Mesele orada bir imalatın gerçekleşmesiydi, nihayetinde öyle oldu.

Mecliste, Emek Park için TEKNOFEST ile ilgili belediye hizmet alanı ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin bir imar değişikliği istendi.

Orada büyük bir kütle yapıldı ve de TEKNOFEST’te hiç kullanılmadı. Bu nasıl bir anlayıştır. Yeşil alanı betona gömdüler. Bu konuda açılan iki dava var. İptal ettirene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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