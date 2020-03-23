CHP’li belediyeden işsiz kalanlara erzak desteği

Türkiye’de corona virüsü salgını önlemleri çerçevesinde geçici olarak kapatılan kıraathaneler, kahvehaneler, çay bahçeleri, kafeterya ve lokantalarda haftalık veya günlük yevmiye ile çalışan işçiler işsiz kaldı.

Ev ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken işsizlere Manisa Saruhanlı ilçe belediyesi, örnek teşkil edecek bir çalışma başlattı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in talimatı ile harekete geçen belediye görevlileri, ilçede kapatılan işletmelerde çalışan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 80 kişiye erzak yardımı yaptı.

YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

İşsiz kalan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışma başlattıklarını belirten Bilgin,“İlçemizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayız.

Bu kapsamda gerekli yardımlarımızı ilk partisini yaptık. Yardımlarımız devam edecek. Corona virüsüne karşı ise dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor.

Bir taraftan bu tür çalışmalarımızı yürütürken, bir taraftan da sosyal belediyecilik anlamında işsiz kalan vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.