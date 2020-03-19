CHP’li belediyeden risk grubundakilere özel hizmet

Dünya ile birlikte Türkiye’yi etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası vatandaşlar, kendilerini ev ortamında izole etmeye başladı. Bunun üzerine 60 yaş üstü, hamile ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin öncülüğünde Atakum Kent Konseyi’ne bağlı Gençlik Meclisi, bir WhatsApp hattı kurdu.

SİPARİŞLER BELEDİYEYE VERİLECEK

Vatandaşlar kurulan 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp hattından gençlik merkezi elemanlarına ulaşarak siparişlerini verebilecek. Gençler ihtiyaç duyulan ürünler alındıktan sonra adresine kapıda ödeme seçeneği ile sahibine teslim edilecek. İlçede yaşayan 60 yaş üstü, hamile ve engelli vatandaşlar, her gün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında WhatsApp hattına ulaşıp siparişlerini verebilecek.

İLÇEDE 30 BİN KİŞİ RİSK GRUBUNDA

Corona virüsünün olumsuz etkilerine karşı yüksek risk grubunda bulunan vatandaşların bu süreçte hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ”Gençlik merkezimizdeki arkadaşlarımız yerel demokratik katılımı yaygınlaştırmak, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincini geliştirmek amacıyla böyle bir çalışma başlattı. Salgından korunmak için kendini izole etmek zorunda olan 60 yaş üstü, hamile ve engellilerin market ihtiyaçlarına ulaşmak için dışarı çıkmaları oldukça riskli. İlçede bu grupta 30 bin vatandaşımız var. Tek isteğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine iyi ve kaliteli hizmet vermek için dezavantajlı grup dışındaki vatandaşlarımızın bu hizmeti kullanmamasını rica ediyoruz” dedi.

