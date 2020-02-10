CHP’li belediyeden son uyarı: Yüzde 25’i geçmeyecek

Yalova Belediyesi geçen yıl kasım ayındaki meclis toplantısında kentteki tabelalara yeni standart getirdi. Zabıta Müdürlüğü, yabancı dille yazılan tabelalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AÇIK, ANLAŞILIR, VE NET

Farklı dilde tanıtım, reklam yapmak isteyen iş yerleri veya kurumlar Türkçe tanıtım, reklam yazısının ölçülerini geçmeyecek şekilde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün onayını alarak uygulama yapabilirler. Yabancı bir dilde iletilen tanıtım reklamlarında Türkçe bir tercümenin bulunması zorunlu olup bu tercümede kullanılan Türkçenin açık, anlaşılır ve net olması gerekmektedir.

UYGUN PUNTO, KUSURSUZ DİL

Tabelalar imla ve dil yönünden kusursuz, uygun punto kullanılarak yazılmalı, yazımlarında Türkçe kelimeler kullanılmalı, istenilmesi halinde yabancı dilde ifadeler Türkçe metnin altında Türkçe ifadenin yaklaşık yüzde 25’i kadar büyüklüğündeki puntolarla yazılmış olmalıdır. Ayrıca marka tescil belgesi ve bayilik sözleşmesi bulunan iş yerlerinin tanıtım uygulamalarında bayisi olduğu firmanın ismi yer alabilir, satış sözleşmesi bulunanların ismi ise yer alamaz.