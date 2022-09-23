CHP’li belediyeden üreticilere yonca balyası desteği

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi artan maliyetler karşısında üretmekte zorlanan üreticiler için sürdürdüğü proje kapsamında, Sarıcakaya ve mahallelerindeki hayvan üreticilerine yonca balyası dağıttı.

Kemal ATLAN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi‘nin çiftçiler ve hayvan üreticileri için hayata geçirdiği projeler destek olarak dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin küçük ölçekli çiftçiye nefes aldıran ‘Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi’ kapsamında belediyenin arazilerine ekilen mahsullerin çiftçilere destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

“YEM FİYATLARI NEDENİYLE ÇOK ZORLANIYORUZ”

Sarıcakaya ilçesi Laçin mahallesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait yonca tarlasında hasat gerçekleştirildi. Hasat edilen yoncalar balya haline getirilerek Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından destek başvurusu yapan hayvan üreticilerine teslim edildi.

Sarıcakaya ve mahallelerinde üretim yapan 24 hayvan üreticisinin teslim aldığı balyalar, traktör ve kamyonetlerle taşınırken üreticiler verilen balya desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen‘e teşekkür etti.

Üreticiler, “Özellikle hayvan üretiminde balya, saman ve yem fiyatları nedeniyle çok zorlanıyoruz. Burada bize verilen her destek çok önemli. Özellikle yaklaşan kış öncesi hayvan üreticileri olarak yem konusu bizim için çok hayati bir noktada” dedi.

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