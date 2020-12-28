CHP’li belediyeler en düşük ücreti 3 bin 100 liraya çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından, CHP’li belediler asgari ücrete geçti. Önce Konya’nın Tuzlukçu İlçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptı. Ardından Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyeleri ile çok sayıda ilçe belediyesinde asgari ücret artırıldı. Manisa Akhisar, İzmir Bornova ve Konak, Mersin Mezitli ve Eskişehir Tepebaşı ilçe belediyelerinde asgari ücret 3100 lira oldu.

MÜJDEYİ YAVAŞ VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediye çalışanları için asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağı müjdesini verdi. Yavaş “Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum” açıklaması yaptı. Daha önce de CHP’li Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar belediyede asgari ücretin 3 bin 100 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu. Kırşehir Belediyesi de çalışanların maaşlarında yüzde 40’a varan bir iyileştirme yaptı. Manisa’nın CHP’li Akhisar İlçesi’nde de Başkan Besim Dutlu asgari ücretin 3 bin 100 liradan az olmayacağını açıkladı.

GİDEREK YAYILIYOR

İzmir Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Genel başkanımızın 3 bin 100 lira asgari ücret ödeme tavsiyesine Bornova Belediyesi olarak bire bir uyacağız” dedi. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da imzaladığı toplu sözleşme ile asgari ücretin ek ödemelerle 3 bin 650 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da “Asgari ücreti 3 bin 500 TL olarak uyguluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının tüm Türkiye’ye yansıması en büyük dileğimiz” dedi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde de Genel İş Sendikası ile imzalanan toplu sözleşmenin ardından asgari ücret 3 bin 425 TL’ye yükseltildi. Konya’nın Tuzlukçu İlçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptığını duyurmuştu. Artvin’in Şavşat İlçe Belediyesi’nde CHP’li Belediye Başkanı Nihat Acar, işçilere yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı. Zammın ardından 2 bin 600 lira olan maaşlar 4 bin 400 liraya yükseldi.