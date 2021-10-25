CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin, kaynaklarının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine aktardığını öne sürdü. Birlik yönetimini muhalefet belediyelerine karşı ayrımcılık yapmakla suçlayan Torun, “Encümen üyelerimiz, bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Birlik yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaktır. CHP’nin hiçbir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir. Bu tutumumuz, Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki hukuksuzluk sona erene kadar devam edecektir” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online CHP’li belediyelere bir engelleme daha.. Seyit Torun çileden çıktı! Suç duyurusunda bulunacaklar!