CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan’a CHP’li Seyit Torun’dan çok sert yanıt!

Yazan:
Alaturka Online
-



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri işaret ederek, “Her türlü hırsızlık kötüdür ama siyasi hırsızlık daha kötüdür” sözüne “Erdoğan ‘bakanlıklarımızın çalışmaları’ derken, herhalde kendi şirketinden, kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanının hizmetlerinden bahsediyor” karşılığını verdi. Torun, Rize’deki sel felaketinin olduğu bölgeye de 3 kişilik heyetle gideceklerini duyurarak, “Sel felaketinin nedeni de bu coğrafyanın gerçeğini görmezden gelip, bir türlü kalıcı önlemler alınmamasıdır” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #seytitorun #receptayyiperdoğan #chplibelediyeler #siyaset #siyasihırsızlık #haber #gündem #yurttaştv #chp

Önceki haberFeci kaza! 17 yaralı
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?