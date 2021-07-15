CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan’a CHP’li Seyit Torun’dan çok sert yanıt!





CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri işaret ederek, “Her türlü hırsızlık kötüdür ama siyasi hırsızlık daha kötüdür” sözüne “Erdoğan ‘bakanlıklarımızın çalışmaları’ derken, herhalde kendi şirketinden, kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanının hizmetlerinden bahsediyor” karşılığını verdi. Torun, Rize’deki sel felaketinin olduğu bölgeye de 3 kişilik heyetle gideceklerini duyurarak, “Sel felaketinin nedeni de bu coğrafyanın gerçeğini görmezden gelip, bir türlü kalıcı önlemler alınmamasıdır” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #seytitorun #receptayyiperdoğan #chplibelediyeler #siyaset #siyasihırsızlık #haber #gündem #yurttaştv #chp