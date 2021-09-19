İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetin ellerindeki belediyeleri yönetemediği şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #receptayyiperdoğan #chplibelediyeler #erdoğan #ibb #ibbhaber #imamoğlu #siyaset #polemik #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan’a Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt!