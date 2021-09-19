CHP’li belediyelerin kredileri imzaya takıldı

İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana büyükşehir belediyelerinin halka hizmet için kullanacağı toplam 8 milyar 521 milyon liralık uluslararası kredi, aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını bekliyor.

Başak KAYA

CHP’li 4 büyükşehir belediyesinin, 4 uluslararası kredisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aylardır onay verilmedi. Belediyelerin vatandaşa hizmet götürmek için kullanacağı toplamda 8 milyar 521 milyon TL tutarındaki kredi Erdoğan’ın imzasını bekliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bekleyen kredilerle ilgili SÖZCÜ’ye bilgi verdi. Buna göre:

■ İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir depreminin ardından, Dünya Bankası’na, “Afet Sonrası Acil Destek Kredisi” için başvuru yaptı. 5 bin 800 orta hasarlı bina için 5 yıl ödemesiz 25 yıl ödemeli, yüzde 1 civarında bir faizle 340 milyon dolarlık kredi üzerinde anlaşıldı. Ancak Erdoğan 7 aydır krediyi onaylamıyor.

■ Muğla Büyükşehir Belediyesi, su ve enerji projeleri için Fransız Kalkınma Ajansı ile 230 milyon Euro’luk kredi anlaşması yaptı. 8 aydır Erdoğan’ın imzasını bekliyor.

■ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 300 otobüs alımı için Belediye Meclisi’nden 90 milyon Euro’luk borçlanma kararını oy birliği ile çıkardı. Hazine garantisi gerekmeyen kredinin kullanılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı’nın onayı ve Yatırım Programı’na alınması gerekiyor. Ancak çeşitli bahanelerle bu da aylardır geciktiriliyor.

■ Adana Büyükşehir Belediyesi, hafif raylı sistem projesinde yurt dışı kaynaklı kredi kullanılması için Belediye Meclisi’nden karar aldı. 275 milyon dolarlık kredi için anlaşma sağlandı. Ancak Hazine garantisi istenmeyen bu kredi de 9 aydır Cumhurbaşkanlığı’nın onayını ve Yatırım Programı’na alınmasını bekliyor.

Yaptıkları partizanlık değildir de nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizim anlayışımızda partizanlık yoktur, şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur” dediğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Kendi belediyelerinize her türlü imkanı tanıyıp, bizim belediyelerimizin kredilerini bile onaylamamak partizanlık değil de nedir” diye sordu. Seyit Torun şunları kaydetti:

“Çevre Bakanlığı üzerinden devlet yardımlarının yüzde 97’sini kendi belediyelerine aktarmak ayrımcılık değil de nedir? CHP’li belediyelerde yaşayanların bağış paralarına bile el koymak, sudan sebeplerle soruşturmalar açmak, gelirlerini kesmek vicdansızlık değil de nedir? Bir Cumhurbaşkanı depremzedelere konut yapılmasını, raylı sistem yapılmasını, otobüs alınmasını neden engeller?”