CHP'li belediyelerin tam kapanmadaki çalışmaları 6 ayrı toplantıda değerlendirildi

ANKARA (AA) – BARIŞ GÜNDOĞAN – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam kapanma döneminin başladığı günden bu yana partisinin tüm belediye başkanlarıyla çevrim içi düzenlenen toplantılarda, bu dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine, hafta boyunca Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında 6 çevrim içi belediye başkanları toplantısı düzenlendiğini, ilk olarak büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla ardından da ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bölge grupları halinde bir araya geldiklerini söyledi.

Belediye başkanlarının çalışmaları hakkında bilgi verdiğini, bölgelerindeki sorunları ilettiğini belirten Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantılarımızın ana gündemini ekonomik koşullar ve artan yoksulluk oluşturdu. Özellikle son dönemde belediyelerimize gelen sosyal yardım başvurularında çok büyük bir artış yaşanıyor. Vatandaşlarımız ekmek derdine düşmüşken bizim belediyelerimizin uçuk kaçık, çılgın projelere harcayacak tek kuruşu yoktur. Belediye başkanlarımız da her alandan tasarruf ederek, ihtiyaç sahibi bir aileye daha yardım götürme konusunda tam kararlılık içinde. Toplantılarda Sayın Genel Başkanımızın da bu yönde talimatları oldu."

– "Belediye başkanlarımız halk için çalışmaya devam edecek"

CHP'li belediyelerin sosyal yardım listesine bir aileyi daha eklemek için canla başla çalıştığını ifade eden Torun, tüm imkanların seferber edildiğini ve dayanışma kampanyaları başlatıldığını aktardı.

Bu kampanyaların, çok sayıda yoksul aileye adeta ilaç olduğunu vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken iktidar da işi gücü bırakıp bu hizmetleri engellemenin peşine düşüyor, sudan sebeplerle incelemeler, soruşturmalar açarak, başkanlarımızı sindirmek istiyor. Ancak belediye başkanlarımız şu ana kadar tüm engelleri aştı, bundan sonra da hepsini halkla birlikte aşarak, halk için çalışmaya devam edecek. Biz yereldeki başarılı hizmetlerimizden güç alarak iktidara yürüyoruz. Erken ya da zamanında yapılacak ilk seçime de bugünden hazırız. Vatandaş artık sandığı bekliyor. Onlar içi boş anayasa tartışmalarıyla gündem değiştirmeye çalışıyorlar, ama biz ilk seçimde bu düzeni değiştireceğiz."