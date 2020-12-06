CHP’li belediyenin, AKP döneminde kabul edilen şartnameyle yaptığı ihale kabul edilmedi

Samsun Atakum’un CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci, önceki dönem AKP’li belediye tarafından hazırlanan şartname ile yaklaşık bir yıl önce temizlik ihalesi yapacağını duyurdu. Ancak KİK yapılan incelemenin ardından ihalenin yapılmasına izin vermedi. Ardından aynı şartnameyle bir kez daha ihaleye çıkıldı.

26 Ağustos 2020 tarihinde temizlik ihalesi gerçekleştirildi. KİK, yapılan incelemenin ardından ihaleyi bir kez daha iptal etti. Başkan Cemil Deveci’de iptal kararına karşılık Ankara 18. İdare Mahkemesine dava açtı.

MAHKEME İPTAL KARARINI İPTAL ETTİ

Atakum Belediyesinin 2 yıl içinde yaptığı en büyük ihalenin temizlik ihalesi olduğu belirten Başkan Deveci, bu ihalenin de iki kez iptal edildiğini hatırlattı. Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin belediyenin gerçekleştirdiği ihalenin hukuka uygun olduğuna karar verip, KİK iptal kararını iptal etti. Belediyenin her kuruşunu harcarken yüz kere düşündüklerini dile getiren Deveci, “Mahkeme bizim haklı olduğumuzu, bir yolsuzluk yapmadığımızı tescilledi. Şartname bir önceki AKP’li belediyenin şartnamesinin aynısıydı. Ama bizimki iptal edildi. Neden bize gelince iptal ediliyor? CHP’li olduğumuz için mi?” dedi.

14 KERE MÜFETTİŞ GELDİ

Görevi devraldığı günden itibaren bir çok sorunla ama özellikle hacizlerle mücadele ettiklerini kaydeden Cemil Deveci, “Belediye 14 kere müfettiş geldi. İhale 2 kere iptal edildi. İlkinde daha önceki yıllarda yapılan şartnameleri inceledik. Ben, çöp araçların bir kısmının şirketin kendi malı olmasını istedim. Başka belediyelerin yaptığı ihalelerde bu şart var. Ama bize sıra gelince iptal edildi. O konuyu İhale Kurumu’nun dediği noktaya getirdik.

Geçen ihalede itiraz sebebi olan ama iptal nedeni olmayan nedenle ikinci ihale iptal edildi. Ben de ‘Yeter artık’ deyip Atakum Belediyesi olarak dava açtım. Ben hayatımın hiçbir döneminde davranışlarım, kararlarım veya siyasi nedenler de dahil yolsuzluk, hırsızlık, yandaş kollama gibi işlerle suçlanmadım. Asla kamu malına zarar vermeme kararlılığıyla buradayım. Mahkeme de verdiği kararla bunu tescillemiştir” ifadelerini kullandı.

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