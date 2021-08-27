CHP’li Belediyenin malları, icra dairesinde satışa çıkarılmaya başlandı

Samsun’un CHP’li Atakum ilçe belediyesine ait taşınmazlar ve sosyal tesisler AKP döneminden kalan borçları ödeyemediği için icra dairesi tarafından satışa sunuldu.

İsmail AKDUMAN

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa CHP’li Cemil Deveci oturunca, eski dönemden kalan borçlarda ortaya çıkmaya başladı. Alacaklı olan kurum ve kişiler belediyeyi icraya verdi. Sosyal tesislerden çay ocağına, Başkan Deveci’nin makam aracından makam odasına kadar her şey icralık oldu. Son olarak belediyenin kamu hesapları da haczedildi. İcralık olan belediye malları ise satışa sunuldu. AKP’li İsak Taşçı döneminde 2017 yılında yapılan Atakum Seyir Terası, AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle icra dairesi tarafından satışa çıkarıldı.

“AMAÇLARI BELEDİYEYİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK”

Samsun İcra Dairesi, 2019/101356 dosya numarasıyla Atakum Belediyesi’ne ait olan Seyir Tesisini, açık arttırma ile satışa çıkardı. Piyasa değeri 7 Milyon 849 Bin 420 TL olarak tespit edilen seyir tesisinin ihalesi, 27 Ekim 2021 tarihinde yapılacağı belirtildi. Başkan Cemil Deveci, tesislerin yarı fiyatına satılacağını söyleyerek, “6 gündür kamu hesaplarımız hacizli. Seyir tesisi satışa çıkarılıyor. 2,5 yıllık başkanlık dönemimde sadece hacizlerle, icralarla uğraştırdılar bizi. Ne alacaklılar diyalog kuruyor, ne de telefonlara çıkıyorlar. Tek amaçları var Atakum halkını zora sokmak, hizmetsiz bırakmak, belediyeyi köşeye sıkıştırmak” dedi.

“KAMU ZARARI OLACAK”

Başkan Cemil Deveci, tesislerden pandemi döneminde 15 bin aileye her gün sıcak yemek gönderildiğini belirterek, “Seyir terası, belediyenin personelinin yemekhanesi, halka da hizmet veren bir tesis. Kamuya hizmet veriyoruz. Buranın satışına itiraz ettik. Biz değerinde ihaleyle satmak istedik. 3-4 yatırımcıya ulaştık, geldiler, baktılar isteklisi de oldular. Ancak satış ihalesini bile yapamadık. Şimdi icrayla yarı fiyatına satılacak. Kamu zararı olacak. 1,5 yıl boyunca Samsun olarak zor günler geçirdik pandemi sürecinde. Seyir Tesisinde o günlerde yemekhanemiz her gün çalıştı. Corona virüs hastalarının kapısına yemek taşıdık. 15 bin aileye yemek yardımı yaptık. Tüm cenaze evlerine ikramlarda bulunuyoruz. Kaymakamlık çalışanları yine indirimli yemek yiyebiliyor. Şehit-gazi ailelerine indirimli yemek imkanları var. Seyir tesisindeki mutfakta hazırlanıyor tüm bu yemekler. Orası satılabilir yer değildir” diye konuştu.

“BİZİ HER YERDEN SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

35 yıllık avukat olduğunu dile getiren Başkan Deveci, “Belediyenin kamu hesaplarını 6 gündür haczettiler. 35 yıllık avukatım, anlatamadım. Kamu bankaları, bunun hukuk dışı olduğunu bilmez mi? Belediyeyi haciz ederek, neden kredibilitesini düşürüyorsun? Belediye her taraftan sıkıştırılmaya çalışılıyor, borç içinde. Tasarruf ediyoruz, mevcuttaki gelirlerle belediyeyi döndürmeye çalışıyoruz. Ama artık vicdan sahibi olun. Buradan evine ekmek götürme telaşında olan emekçileri düşünün. Bırakın Atakum Belediyesi’nin yakasını. Haciz, icra memurlarıyla kapımızı aşındırmayın, gelin diyalog kurun. Biz de bir taraftan borcumuzu ödeyelim, diğer taraftan halkımıza hizmet edelim.” ifadelerini kullandı.

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