CHP’li belediyenin standını parçalayan rektör, AKP gençlerini makamında ağırladı

CHP’li belediyenin öğrencileri bilgilendirmek için kurduğu standı “Siyaset yapılmasına asla müsaade etmem” diyerek parçalayan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AKP’li gençlere üniversitenin kapılarını açıp makamında ağırladı.

Latif SANSÜR

Geçen yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıranlara yardımcı olmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi önünde kurulan CHP’li Kuşadası Belediyesi standına “Üniversitemizde siyaset yapılmasına asla müsaade etmem” diye tepki gösteren, standı parçalayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu yıl AKP’lilere kapılarını açtı.

“KENDİ ELLERİMLE PARÇALADIM”

Rektör Aldemir, CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi’ne gelen öğrencileri için açtığı standa büyük tepki gösterdi.

Yerel basına yaptığı açıklamada, standı ve üzerinde “Bizimle iletişime geçerek, şehir, yaşam ve okul hakkında sorular sorabilir, ailemize katılabilirsiniz” ifadeleri yer alan posteri kendi elleriyle parçaladığını söyledi. Aldemir, “Üniversitemizde siyaset yapılmasına asla müsaade etmem. 18 yaşındaki pırıl pırıl bir gencin siyasi bir oluşum tarafından aklının çelinmesine nasıl müsaade ederim” ifadelerini kullandı.

AKP’LİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumartesi günü tatil olmasına rağmen, üniversitelerde ÜniAK’ın çalışmalarını takip eden AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Üniversiteler Başkanı Enes Kaşkaş, Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ege Bölge Koordinatörü Fatih Ulutaş, AKP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Demir, Aydın ÜNİAK İl Başkanı Cemal Koyuncu ve öğrencileri makamında kabul etti.

Üniversiteyi gezdirdiği AKP’lilere sunum yapıp bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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