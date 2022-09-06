CHP’li belediyeye taşlı saldırı

Dün gece saatlerinde Aydın’ın CHP’li Efeler Belediyesi binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parke taşlı saldırı gerçekleşti. Atılan parke taşları camları kırdı.

Latif SANSÜR

Efeler Belediyesinin 7 Eylül Mahallesi’nde bulunan Belediye Hizmet Binası dün gece taşlı saldırıya uğradı.

Saldırıyı Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Atay, “Dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından belediye binamıza gerçekleştirilen taşlı saldırıyı kınıyorum. Olayla ilgili şikayette bulunduk. Failin ya da faillerin en kısa sürede yakalanarak yargı karşısında hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgili polis olay yeri inceleme ekibi inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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