CHP’li Bulut: Akaryakıttaki vergiyi kaldırın ve zamları geri çekin

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, fahiş akaryakıt zamlarıyla birlikte evine ekmek bile götüremez hale gelen taksici esnafının isyanını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, fahiş akaryakıt zamlarıyla birlikte evine ekmek bile götüremez hale gelen taksici esnafının isyanını Meclis gündemine taşıdı. Taksici esnafının zor durumda olduğunu kaydeden Bulut, “Akaryakıttaki vergiyi kaldırın ve zamları geri çekin” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Bulut, “Adana’dan, Elazığ’dan, Mersin’den, Ağrı’dan Türkiye’nin 81 ilinden yükselen haklı bir isyanı dile getirmek istiyorum. Artan enflasyonla gıdadan ulaşıma, barınmadan enerjiye tüm temel gider kalemlerine gelen zamlar vatandaşın, esnafın belini büktü” dedi.

TAKSİCİLER KONTAK KAPATIYOR

Akaryakıta her gün gelen zamla birlikte vergi yükünün olağanüstü artması, benzinin, mazotun 30 liraya dayanmasının özellikle taksici esnafını vurduğunu kaydeden Bulut; “Ülkemizin birçok kentinde taksiciler seslerini duyurmak için protesto gösterisi düzenliyor, konvoy halinde yolu kapatıp, kontak kapatıyor. Artan taksi ücretlerinden dolayı müşteri bulmakta zorlanan, kazandığını akaryakıta veren, sigortaya, aracının bakımına parası kalmayan taksici esnafı, kontağı çeviremez hale geldi. Evine ekmek götüremeyen taksicilerin sesini duyun, akaryakıttaki vergiyi kaldırın ve zamları geri çekin” ifadelerini kullandı.

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