CHP’li Bulut: Soğuk algınlığı ilacı bile bulamayacağız

CHP’nin eczacı Milletvekili Burhanettin Bulut, ‘İlaçta büyük bir temin sorunu var, acil önlem alınmazsa yakında en basit soğuk algınlığı ilacını bile bulamayacağız” dedi.

Cem YILDIRIM/ANKARA

SÖZCÜ TV’ye açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ‘’Ekonomik kriz kurdaki artış şimdi ilacı vurdu. Eczacı depolardan ilaç temininde 10 adet siparişinin ancak 2’sini 3’ünü alabiliyor. Vatandaş da bir reçetesini bir eczaneden alamıyor, 5 kalem ilacı mutlaka birkaç eczaneden temin edebiliyor” dedi ve şunları söyledi:

Bunun sebebi kurdaki artışlar. Şu andaki ilaç fiyatlandırma kuru 4.5… Dolar kuruna baktığınızda ise tam 2 katına çıkmış durumda… Eczacı ilacı temin edemiyor, üretici etken maddeyi alamaz halde ve vatandaş da eczane eczane dolaşarak ilacını bulmaya çalışıyor. Bu bugünkü durum. Bu gidişle bu ilaçların hiç biri, bulunmaz hale gelecek. En basit soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesiciler. Tümüyle itham ilaçları zaten ciddi sıkıntıda. Kanser ilaçları eczanelerde zaten minimum seviyeye düşmüş durumda… Sağlık Bakanı bu duruma müdahale etmezse Türkiye ilaçta temin sorunu yaşayacak.’