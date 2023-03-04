CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tam destek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklaması sonrası CHP’li büyükşehir belediye başkanları peş peşe CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajları yayınladı.

Depremin vurduğu bölge olan Hatay’dan ayrılamayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın dışında, henüz Ankara’ya gidememiş olan CHP’li diğer büyükşehir belediye başkanları da Kılıçdaroğlu’na destek verdi. İmamoğlu ve Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Kılıçdaroğlu’na destek mesajları paylaşmışlardı.

Bunun ardından, CHP’li diğer büyükşehir belediye başkanları da Kılıçdaroğlu’na destek için şu mesajları paylaştılar:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen:

Atatürk’ün “Kendimiz için değil, bağlı olduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız, çalışmaların en yükseği budur.” sözünden hareketle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk ile ülkemizi aydınlığa kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Bu toprakların hasret kaldığı yepyeni bir dönem başlıyor… Gençlerimizin hayal kurabildiği, tüm farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, düşüncelerin özgürlükle yeşerdiği, doğanın zulüm görmediği bir gelecek çok yakın. Bu geleceğin peşindeyiz. @kilicdarogluk”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “Ülkemizin büyük bir felaket yaşadığı bugünlerde, sevgiye ve saygıya ihtiyacımız var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu adalet yürüyüşünde asla yalnız bırakmayacağız. Millet İttifakı’nın bir ve beraber olmasını diliyoruz.”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: “Ülkemizin büyük bir felaket yaşadığı bugünlerde, sevgiye ve saygıya ihtiyacımız var. Sayın Kılıçdaroğlu’nu adalet yürüyüşünde asla yalnız bırakmayacağız. Millet İttifakı’nın bir ve beraber olmasını diliyoruz.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Halkımızın umudu Millet masası. Durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Halkın iktidarını kuracağız. Hep birlikte güçlenerek soframızı genişleteceğiz. Kazanacağız. Kazanan halkımız olacak. Millet ittifakımızın bir ve beraber olmasını diliyorum. Seninleyiz. @kilicdarogluk”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: “Güçlü ve azimli bir şekilde ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğe emin adımlarla ilerlememizi sağlayan birlik ve beraberlik duygumuzla Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayız. @kilicdarogluk”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: “Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında birbirimize güvenerek, kol kola girerek adalet, huzur ve refahın hakim olduğu aydınlık yarınları birlikte kuracağız. Ülkemizin geleceği, Millet İttifakı’nın başarısı için Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk yanındayız. Yarınlar bizim.”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Hep birlikte kazanacağız. @kilicdarogluk.”