CHP’li Çakırözer: 84 milyonun onurunu inciten ziyaret!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret TBMM’de de gündem oldu. TBMM’de Libya’ya asker gönderilmesi tezkeresi görüşmelerinde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Saray iktidarında ekonomide, ülkeyi içine düşürdükleri felaketin yol açtığı çaresizlik ortadayken, çıkış olarak her gün 84 milyonun onurunu inciten ‘U’ dönüşleri ve ilkesizliklerle karşı karşıyayız!” dedi.

Kemal ATLAN

Libya’ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkere görüşmelerinde CHP adına konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Biz ülkemizin ve Mehmetçiklerimizin Libya çöllerinde maceraya atılmasını istemiyoruz” dedi.

“84 MİLYONU İNCİTEN ZİYARET”

Çakırözer dış politikaya eleştiriler yöneltirken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini veren isim olduğu ileri sürülen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarete tepki gösterdi. İktidarın son dönemde ülkenin itibarını, onuru zedeleyen adımlar attığını söyleyen Çakırözer, şunları söyledi:

*Saray iktidarının ekonomide ülkeyi içine düşürdükleri felaketin yol açtığı çaresizlik ortadayken çıkış olarak her gün 84 milyonun onurunu inciten U dönüşleri ve ilkesizliklerle karşı karşıyayız.

*Bunlardan biri de yarın yaşanacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki isim olarak suçladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Ankara’da, devlet töreniyle, kırmızı halılarla karşılamaya hazırlanıyor. Cemal Kaşıkçı İstanbul’da, Suudi Arabistan Konsolosluğunda, Suudi Arabistan yönetiminin gönderdiği bir suikast timi tarafından ve yine Suudi Arabistan yönetiminin talimatıyla katledildi.

*AKP iktidarı, elinde tüm dinleme kayıtları olmasına rağmen bu vahşi cinayeti engelleyemedi. 15 kişilik katil timinin ellerini kollarını sallayarak İstanbul’dan ayrılışını izlemekle yetindi. Cinayetin işlendiği Suudi Konsolosluğuna girmek için tam on beş gün beklediler. Yetmedi, katliamın ev sahibi Suudi Konsolosunun kaçışına da göz yumdular. Sonra da inanılmaz bir şey yaptılar, Birleşmiş Milletler raporlarında, Türkiye ve diğer ülkelerin istihbarat raporlarında cinayetin arkasında parmağı olduğu somut delillerle ortaya konulan Suudi yönetimini ve Veliaht Prensi aklama rolüne soyundular.

*İstanbul’da yargılama başlamıştı, katil çetesinin gıyabında mahkeme devam ediyordu. ‘Asla vermeyiz.’ dedikleri dosyayı bir gecede, sarayın emriyle kendi elleriyle Suudlara verdiler.

“HAKİME SÜRGÜN, PRENSE KIRMIZI HALI”

Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen hakimin de İstanbul’dan Kahramanmaraş‘a gönderildiğini dile getiren Çakırözer, “Yeşil dolar aşkı öylesine gözlerini karartmıştı ki dosyanın Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen hâkimi önceki gün İstanbul’dan Maraş’a sürdüler. Yetmedi, Erdoğan, ulusal onurumuzu ayaklar altına alma pahasına Prensin ayağına gitti. İşte, AKP’lisi, CHP’lisi, genci, yaşlısı, 84 milyon olarak hepimizi isyan ettiren fotoğraf orada çekildi. Saray avanesi ‘Davet geldi’ dediler ama Suudi Arabistan açıklama yaptı ‘Biz davet etmedik, kendisi ısrar etti gelmek için’ diye. Bundan daha ayıplı bir durum olamazdı ama sineye çekildi. Üstüne de şimdi Prens Salman Ankara’ya davet edildi, yarın turkuaz halıyla karşılanacak” şeklinde konuştu.

“MİLLİ VARLIKLARIMIZI PEŞKEŞ ÇEKECEKLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Kaşıkçı cinayetinde Suudi yönetiminin sorumluluğuna ilişkin konuşmaları da hatırlatan Çakırözer, şunları söyledi;

*Erdoğan ne demişti, hatırlayın, ‘Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir’ demişti. ‘Kaşıkçı’nın katillerinden hesap sormazsak çocuklarımızın yüzüne bakamayız’ demişti.

*O zaman, Kaşıkçı’nın mahkeme mahkeme adalet arayan kederli nişanlısının ve bu ülkede hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarca insanın sormak hakkı değil mi: Bu dönüş neyin nesi? Neyin karşılığında?

*Tabii ki yeşil dolarlar, milyonluk swaplar karşılığında. O zaman soruyoruz: Bunun neresi dik duruş, neresi millî duruş, neresi onurlu duruş? AKP iktidarı ‘katil’ diye suçladıkları kişiye ülkenin millî varlıklarını, 84 milyonun alın terini peşkeş çekmeye hazırlanıyor.

“ŞİMDİ KİM DOLAR KURBANI?”

Erdoğan’ın başka ülkelerin Suudi Arabistan’a yönelik sessizliğine tepki gösteren açıklamalarını da anımsatan Çakırözer, “Şu sözlerini nereye koyacağız Erdoğan’ın? ‘Veliaht prensin en yakınında bulunanlar bu işin içinde. Sonuna kadar elbette kovalayacağız. İslam dünyasından bazı kesimler ve ülkeler, ne yazık ki doların ve riyalin kurbanı olanlar bu olaylar karşısında hakkı ve hakikati söylemediler’ Kim söylüyor bu sözleri? Tabii ki Sayın Erdoğan. Peki, biz buradan soralım o zaman: Doların ve riyalin kurbanı kim olmuş şimdi Sayın Erdoğan?” diye konuştu.

“İLKESİZLER ÇÜNKÜ KASA TAMTAKIR”

Dış politikadaki ilkesizliklerin temelinde ekonomik krizin yattığını belirten Çakırözer, “Neden yapılıyor tüm bu ilkesiz hareketler? Çok basit: Çünkü kasa tamtakır. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Ama kimse umutsuzluğa kapılmasın, tüm bu adaletsizliklere, ilkesizliklere son vereceğiz. Doların yeşilinden başka hiçbir şeyi görmeyenler çok yakında o mevkilerden uzaklaşacaklar, milletin iradesiyle millet iktidarı gelecek” ifadelerini kullandı.

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