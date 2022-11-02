CHP’li Çakırözer: Hangi adalet?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesi Meclis Genel Kurulu’nda da gündem oldu. Muhalefet AKP’nin 20 yıllık iktidarında toplumsal hayattan ekonomiye, dış politikadan siyasette yaşananları sıralarken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Osman Kavala 5 yıldır haksız, hukuksuz tutukluyken; düşüncesi, ifadesi nedeniyle gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler zindana atılırken hangi adaletten bahsediyorsunuz!” dedi.

Kemal ATLAN

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde detaylarını açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesini eleştirdi.

“KUCAKLAŞMA DİYENLER, MUHALEFETE ÇATIYOR!”

Ekonomiden toplumsal hayata, dış politikadan siyasete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği bölümleri eleştiren Çakırözer, şu ifadeleri kullandı;

*Bu yıl cumhuriyet bayramımızdan bir gün önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ‘Türkiye Yüzyılı’ diye bir lansman yaptı.

*Önemli bölümü ‘İcraatın İçinden’ tadında olan ama 2023 cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olduğu için geleceğe dönük bazı hayallerini, düşüncelerini paylaştığı bir toplantı.

*Sayın Erdoğan diyor ki burada: ‘Kimlik siyaseti yerine birlik, kutuplaştırma yerine bütünleştirme, kucaklama, tahakküm yerine özgürlük, nefret yerine sevgi siyaseti olacak yeni yüzyıl.’ Kim söylüyor? Ülkeyi yirmi yıldır yöneten kişi söylüyor.

*Kucaklaşmadan bahsettiği bölümden birkaç dakika sonra, prompterden gözünü ayırdığı ilk anda muhalefete çatıyor! Yine o bildik, kibirli ‘Onlar anlamaz. Onlar ne bilir?’ tavrına dönüyor.

“ERDOĞAN’A HAKARETTEN 3 BİN KİŞİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI”

Türkiye’de yedi yılda 170 bin vatandaşa Erdoğan’a hakaretten soruşturma açıldığını söyleyen Çakırözer, “Onbinlercesi davaya dönüşmüş ve 3 bin kişi hapis cezasına çarptırılmış. ‘Özgürlük siyaseti’ dediğiniz, ‘Demokrasiyi kökleştirdik’ dediğiniz, ‘Kutuplaşma bitiyor’ dediğiniz bu mu sizin?” diye sordu.

“KAVALA 5 YILDIR HAKSIZ TUTUKLUYKEN HANGİ ADALET?”

Gezi Davası’nda ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala’nın da cezaevinde 5’inci yılını doldurduğuna dikkat çeken Çakırözer, şunları söyledi;

*Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı tam beş yıldır Silivri zindanında özgürlüğünden mahrum. Hem de kurucusu olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermiş olmasına rağmen, yerel mahkemelerde hakkında 2 tahliye kararı verilmesine rağmen! Haksız, hukuksuz, adaletsiz bir biçimde cezaevinde.

*Onun zindanda tutulması talimatı veren kişi ise bugün, sevgiden, şefkatten, kucaklaşmadan, adaletten bahsedebiliyor. Düşüncesi, yazısı, ifadesi nedeniyle gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, avukatlar, siyasetçiler zindanlara atılırken hangi adaletten, hangi özgürlükten bahsediyorsunuz soruyorum sizlere?

“REFAHI DEĞİL, YOKSULLUĞU YAYDINIZ!”

“Erdoğan ‘İnsanımızın geleceği umutla bakmasını sağladık’ diyor, ‘Bilim yüzyılı olacak’ diyor ama yirmi yılda yarattıkları Türkiye’de, gençlerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz akın akın geleceği yurt dışında arıyor” diyen Çakırözer, “ ‘Ekonomiyi büyüterek refahı tabana yaydık’ diyebiliyor, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babayı yok sayarcasına. Asgari ücret açlık sınırının 2 bin lira altındayken, pazar artıklarından aş arayanların sayıları artarken ‘Tabana yaydık’ dediğiniz şey olsa olsa refah değil ama fakirlik oluyor, yoksulluk oluyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIMIZ VİZE KUYRUKLARINDAYKEN NEYİN İTİBARI”

Erdoğan’ın ‘Dış politikamıza şahsiyet kazandırarak, devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını, milletimizin itibarını yükselttik’ sözlerini de eleştiren Çakırözer, şöyle konuştu:

*34 askerimizi şehit edenlerin önünde el pençe divan duranlar, İstanbul’un ortasında Cemal Kaşıkçı’yı kesenlerin önüne kırmızı halı serenler çıkmış, dış politikamıza şahsiyet kazandırmaktan bahsedebiliyor.

*Kendi vatan toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi’ni korkudan kaçıranlar, çıkmış ‘Devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını yükselttik’ diyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne saray yapma vaadiniz dışında ne sağladınız?

*Kardeşim dediğiniz Katar, Rumlarla Türkiye’yi ve KKTC’yi yok sayan anlaşmalar imzalarken sus pus duruyorsunuz. Hani nerede ilkeli, onurlu dış politikanız? Vatandaşlarımız yabancı ülkelerin konsolosluk kapılarında vize alabilmek için süründürülüyor.

*Sanatçı Tolga Çevik tweet atmış ‘Aylardır Kanada’dan vize alamıyorum’ diye. Onun gibi yüz binlerce yurttaş kapılarda bekletilirken, devletin resmî pasaportlarıyla insan kaçakçılığı yapılırken sizin iktidarınızda ‘Milletimizin itibarını yükselttik’ diyebiliyorsunuz. Hangi yüzle?

“YENİ VİZYON DİYORSUNUZ, DÜNYADAN BİHABERSİNİZ!”

Çakırözer, “İçlerinde çok sayıda azılı teröristin de olduğu, resmî rakamla 4 milyon Suriyeliye kapıyı açtınız, on binlercesine vatandaşlık verdiniz! Şimdi 10 kişiden 1’ini döndürdünüz diye sevinmemizi bekliyorsunuz, alkışlamamızı bekliyorsunuz. Dünyada olup bitenlerden o kadar bihabersiniz ki Avrupa, Rus gazını kesip Moskova’ya bağımlılığını sıfırlama derdindeyken siz, Türkiye Yüzyılı’nda Avrupa’ya Rus gazı satma hayalleri peşindesiniz, bunu da ‘yeni vizyon’ diye ‘yeni ufuk’ diye milletimize satmak istiyorsunuz; bu kadar dünyadan bihabersiniz” dedi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKARAK MI ŞİDDETİ ÖNLEDİNİZ!”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer siyasetçilerin açıklamaları nedeniyle kanallara da art arda ceza kesildiğini söyleyen Çakırözer, “Bir kelimesi için devletin kanalındaki muhabir için ‘gereği yapıldı’ diye hava atanlar şimdi kutuplaşmaları, ayrışmaları bir kenara bırakacak öyle mi? AKP, yirmi yılın belki de en hayırlı işi olan, ilk imzacısı olduğumuz kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkanlar, kadınları koruyan dernekleri kapatmaya kalkanlar Türkiye’de son ayda 331 kadın öldürülmemiş gibi ‘Şiddetin önlenmesinde mesafe kaydettik’ diyebiliyor Türkiye Yüzyılı lansmanında. ‘Kadın ile aile birbirinin tamamlayıcısıdır’ diyerek kadınların Anayasa’yla, Medeni Yasa’yla elde ettiği hakları ellerinden almak istiyorlar” şeklinde konuştu.

“ON YIL ÖNCE VERDİĞİNİZ SÖZLERİ BİLE TUTTURAMADINIZ”

Çakırözer, AKP iktidarında on yıl önce verilen sözlerin bile tutturamadığına dikkat çekerken, “Yüzde 10’un altına düşecek dediğiniz enflasyon gerçekte yüzde 200’lere yaklaşmış, Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girecektik dediğiniz sıralamada 21’inci sıraya gerilemişiz, şimdi yeniden Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 devletine çıkartacağız diyorsunuz öyle mi? Son yirmi yılda çark etmediğiniz, U dönüşü yapmadığınız tek bir konu kalmamış! Güven ve istikrarın yüzyılı diyorsunuz. Neyin güveni? Dünya artık size güvenmiyor” açıklamalarını yaptı.

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