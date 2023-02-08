CHP’li Çakırözer: Türkiye seferber ama geç kalınmışlık var!

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden iki gün geçti. Depremin üçüncü gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin ana merkezlerinden Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine giden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bölgede hemen hemen tüm binaların yıkıldığını aktardı. Bölgede depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Çakırözer, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.

“BÜYÜK KOORDİNASYONSUZLUK VAR”

Deprem sonrasında Türkiye’nin seferber olduğunu ama büyük bir koordinasyonsuzluk olduğunu söyleyen Çakırözer, “Bölgede neredeyse tüm binalar yıkılmış durumda. Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da kurtarılmayı bekleyen insanlar, canlar var. Bölgeye ilk gittiğimizde insanlar kendi çabalarıyla enkaz altındaki akrabalarını, komşularını çıkarmaya çalışıyordu, neredeyse hiç uzman ekip yoktu. İkinci günün sonunda uzman ekipler gelmeye başladı ama orada da büyük bir koordinasyonsuzluk var” dedi.

“YARALILAR AMBULANSLARDA TEDAVİ OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Deprem bölgelerinde yüreğin kaldıramayacağı, hafızalardan çıkmayacak görüntülerle karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Çakırözer, deprem bölgesinde depremzedelerin yaşadığı çaresizliği şöyle aktardı:

* Deprem bölgesine ulaşmak çok zor. Biz 11 saatte Kahramanmaraş’a varabildik. Depremin şiddetine dayanamayan yollar çökmüş ya da ikiye ayrılmış durumda. Havanın kar yağışlı olması da deprem bölgesine gitmeyi zorlaştırıyor. Bölgede neredeyse tüm binalar yıkılmış durumda. 24 saat dolmadan bölgeye gittiğimizde neredeyse hiç uzman ekip yoktu.

* Enkazlardan gelen seslere insanlar tamamen kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalışıyordu. Sadece ikinci günün sonunda uzman ekipler gelmeye başladı. Depremzedelere ulaşmak için yeterli ekipman yok, vinç yok. Büyük bir koordinasyonsuzluk var. Depremin üçüncü gününde Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen canlar var. Açlık, soğuk var, gözyaşı var. Pek çok yerde hala arama kurtarma ekibi yok, yardımlar ulaştırılamadı.

* Hastanelerin büyük bölümünde hasar olduğu için yaralılar ambulanslarda tedavi olmaya çalışıyor. Benzinliklerde büyük sıkıntılar var. Vatandaşlar motorine ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturmuş durumda. Elektrik yok, telefonlar çekmiyor, büyük bir iletişimsizlik var.

* Enkazdan çıkarılan yurttaşlarımız için gıda, battaniye ve ısıtıcıya ihtiyaç var. Halk sağlığı açısından seyyar tuvaletlerin kurulması da çok önemli. İlaç eksikliği aynı şekilde. Burada yüreğimizin kaldırmayacağı, hafızalarımızdan çıkaramayacağımız görüntülerle karşı karşıyayız.

“DAYANIŞMA İLE YARALARIMIZI SARACAĞIZ”

Eskişehir ve Türkiye’nin dört bir yanından devlet kurumlarının, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve gönüllülerin canla başla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Çakırözer, “Büyük felaket karşısında tüm Türkiye tek yürek! Herkes seferber. Devletin, belediyelerin, STK’ların, gönüllülerin çalışmalarına minnettarız. Ama keşke erken saatlerde uzman ekipler buraya gelebilseydi. Buradan, tüm Türkiye’yi Elbistan, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve diğer illerimizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Gün birlik günü, gün dayanışma günü. Umudumuzu yitirmeden, hep birlikte dayanışma ile yaralarımızı saracağız” dedi.