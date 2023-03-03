CHP’li Çakırözer: Üniversiteleri yüz yüze eğitime açın

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, deprem felaketlerin ardından Eskişehir’de depremzede üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Üniversitelerin tatil döneminde, aileleriyle birlikte memleketlerinde olduklarını aktaran öğrenciler, depremin ardından Eskişehir’e geldiklerini söyleyerek yaşadıkları sorunları anlattı. Çakırözer’e Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez de eşlik etti.

KAPSAMLI YARDIMLAŞMA PAKETİ AÇIKLANSIN

Öğrencilerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Milletvekili Utku Çakırözer, taleplerin karşılanması içen TBMM’de söz alarak, depremzede üniversite öğrencileri için kapsamlı bir yardımlaşma paketi açıklanmasını istedi.

Yüz binlerce depremzede üniversite öğrencisin eğitimlerine devam edebilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Çakırözer, “Telefonları, bilgisayarları enkaz altında kalanlar var. Kaldıkları yurtlarda, evlerde interneti olmayan öğrenciler online eğitimlere katılamıyor. Çaresizlikten okullarını donduran, bırakan öğrenciler var. Depremzede üniversite öğrencilerimiz için kapsamlı bir yardımlaşma paketi derhal açıklanmalı. Telefon, bilgisayar desteği ve ücretsiz internet hizmeti sağlanmalı. Depremzede öğrencilerimize koşulsuz burs desteği sağlanarak, KYK borçları faizsiz ertelenmeli” dedi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLATILSIN”

Milletvekili Çakırözer, deprem sonrası online eğitime geçen üniversitelerde de yüz yüze eğitimlerin bir an önce başlatılması çağrısında bulundu. “Üniversitelerde yüz yüze eğitim isteyen milyonlarca öğrencinin çağrısına da kulak verip üniversiteler açılmalı” diyen Çakırözer, “Bilimsellikten, hukuktan uzak tek adam kararlarıyla bir kuşağımızı daha kaybetmeyelim. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Onların sesine kulak verin. Üniversiteleri yüz yüze eğitime açın” diye konuştu.