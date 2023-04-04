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4 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemCHP’li Çakırözer’den Erdoğan’a ‘büyükelçi’ tepkisi: Askerimizin kafasına çuval geçirilirken hangi dersi verebildiniz?

CHP’li Çakırözer’den Erdoğan’a ‘büyükelçi’ tepkisi: Askerimizin kafasına çuval geçirilirken hangi dersi verebildiniz?

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretine tepki gösterdi. Erdoğan’ın büyükelçiye yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu’na taşındı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuşmasında Erdoğan’ı eleştirdi.

“ASKERİMİZİN KAFASINA ÇUVAL GEÇİRİLİRKEN HANGİ DERSİ VEREBİLDİNİZ”

“Memleketin hiçbir derdini çözemeyen Erdoğan şimdi büyükelçileri azarlayarak aklınca milliyetçilik derdinde” ifadelerini kullanan Çakırözer sözlerini şöyle sürdürdü:

* Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’na gittiler diye büyükelçilere ders vereceğiz diyorsunuz. Peki o zaman dostunuz Trump’ın hakaret dolu mektubunda verseydiniz ya o dersi? Askerimizin kafasına çuval geçirilirken hangi dersi verebildiniz?

* Joe Biden ulusumuzu soykırım iftirasıyla suçlarken, Obama beyzbol sopasını gösterirken, Putin sarayının kapısında dakikalarca bekletirken ne karşılık verebildiniz? ‘Bu can bu bedende oldukça çıkamazlar’ dedikleriniz Merkel’in Trump’un telefonuyla tivitiyle cezaevinden özel uçaklarla götürülürken vatan toprağı Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken neredeydi milliyetçiliğiniz?

* Ortağı, üreticisi olduğumuz F35 projesinden atılırken, parasını ödediğimiz uçaklarımız dahi verilmezken hangi dersi verebildiniz? Biz biliyoruz derdiniz milliyetçilik falan değil. Derdiniz pahalılık, yoksulluk konuşulmasın. Depremzedelerin çaresizliği konuşulmasın ama millet bu oyununuza gelmeyecek. Gerçek vatan sevgisinin ne olduğunu 40 gün sonra sandıkta gösterecek!

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