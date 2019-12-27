CHP’li Çakırözer’den Sözcü davası açıklaması: Karar yargıda reforma aykırı

SÖZCÜ Gazetesi’nin yaptığı tarafsız gazeteciliğin yargılandığı davada verilen cezalara tepkiler sürüyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, SÖZCÜ Gazetesi’ne verilen cezaların haksız ve hukuksuz olduğunu söyledi.

“DEMOKRASİ AYIBI”

Bir demokrasi ayıbının yaşandığını vurgulayan Çakırözer şu ifadeleri kullandı;

*Emin Çölaşan’ı, Necati Doğru’yu, Metin Yılmaz’ı, Gökmen Ulu’yu ve diğer gazetecileri terörle suçlamak demokrasi ayıbıdır. Karar, yargının ne hale geldiğini göstermektedir. Çünkü daha kısa bir süre önce yargıda reform yaptık.

*Artık haber ve eleştiri suç olmayacaktı. Bizler reformun Meclis’teki görüşmeleri sırasında yargı bağımsız ve tarafsız olmadan hangi kanunda değişiklik yapılırsa yapılsın haber ve eleştirinin suç olmaktan çıkmayacağını söyledik.

*Toplumu gerçeklerden haberdar eden, yolsuzlukları eleştiren yoksulluğun gerçek nedenlerini açıklayan Sözcü Gazetesi’ne verilen bu ceza adaletsizliğin hukuksuzluğun yargıya ne kadar yerleştiğini gösteriyor.

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“DEMEK Kİ YARGIDA REFORM YAPMAMIŞIZ”

Verilen kararın Yargı Reform paketine aykırı olduğunu ifade eden Çakırözer, “Bu kararla ‘haber ve eleştiri hoşumuza gitmiyorsa suçtur’ deniliyor. Topluma ‘gazeteciler suçludur’ deniliyor. ‘Gerçek haberden uzak durun’ deniliyor. Bu karar uluslararası yargı kararlarına da, Yargıtay kararlarına da en önemlisi de Meclis iradesi ile kabul edilen Yargı Reform paketine aykırıdır. Demek ki yargıda reform yapmamışız!” ifadelerini kullandı.

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