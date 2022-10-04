CHP’li Çelebi’den sansür yasasına tepki

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, iktidarın uzun süredir kamuoyunda “Sansür yasası” olarak adlandırılan yasal düzenlemeyle , yeni bir yasaklama ve engelleme faaliyeti peşinde olduğunu; internet medyasına, dijital yayıncılığa, sosyal medya paylaşımlarına ağır yaptırımlar, yasaklar, hapis cezasına varan ceza tehditleri getirmek istediğini söyledi.

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, iktidarın uzun süredir kamuoyunda “Sansür yasası” olarak adlandırılan yasal düzenlemeyle , yeni bir yasaklama ve engelleme faaliyeti peşinde olduğunu; internet medyasına, dijital yayıncılığa, sosyal medya paylaşımlarına ağır yaptırımlar, yasaklar, hapis cezasına varan ceza tehditleri getirmek istediğini söyledi. Çelebi yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İKTİDAR ‘SANSÜR YASASI’ İLE KORKUTMAYI AMAÇLIYOR”

“TÜİK rakamlarını makyajlayan, enflasyon verilerini saklayan, gerçeklerle yüzleşmekten korkan, ülke sorunlarına çözüm üretemeyen ve sorunları çözmek yerine görmezden gelen siyasal iktidar, çıkarmaya çalıştığı ‘Sansür Yasası’ ile bir yandan halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayarak gerçekleri gizlemeyi; diğer yandan kendisi gibi düşünmeyenleri korkutmayı ve baskılamayı amaçlıyor.

Halkın gündeminden tamamen kopan, halk desteğini yitirmiş ve her alanda tükenmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Kendi yaptırdığı anketlerde bile seçimde kaybedeceğini gören, demokrasiyi sadece kendi işine geldiğinde hatırlayan, özünde despot ve hazımsız bir yönetim anlayışı, koltuğu kaybetmemek adına her yolu denemeyi aklından geçirebilir.

Tüm kamuoyunun bilmesini isteriz ki; sadece basın kurumunu değil, toplumsal muhalefetin tamamını sindirmeyi amaçlayan bu teşebbüsler asla amacına ulaşamayacak. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle yedi düvele meydan okuyan bu millet; baskının dozunu giderek arttıran siyasal iktidara karşı; direncin ne kadar kuvvetli, dayanışmanın ne kadar büyük ve umudun ne kadar diri olduğunu gösterecektir.

Kendisine ve haksızlığa uğrayan herkese karşı yapılan zulmün hesabını sandıkta soracak ve ilk seçimde pusulaya basacağı mühürle ülkenin bu karanlık dönemine son noktayı koyacaktır.”

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