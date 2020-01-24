CHP’li danışmanla görüşmesi konuşulan eski MİT’çi Altaylı… AKP’lilerle de içli dışlı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın eski MİT görevlisi Enver Altaylı soruşturması hakkında hazırladığı iddianame, bu kişinin her siyasi parti ile olan ilişkilerini ortaya koydu. İddianameye göre darbe girişiminden 2 gün önce Ankara’ya giden Altaylı, 15 Temmuz akşamı AKP Milletvekili Mücahit Arslan (Ali İhsan Arslan) ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in danışmanı Furkan Torlak ile görüştü. Bir belgeye göre Altaylı, AKP Ankara il teşkilatı yöneticisi İntikam Barış Yıkılmaz’a, “Hafta içi Ankara’ya gelmeyi düşünüyorum, bomba bilgilerle…” mesajı gönderdi.

Altaylı’nın, FETÖ elebaşına gönderdiği mektupta, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e danışman olması için tavsiyede bulunmasına teşekkür ettiği görülüyor. Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alpaslan Türkeş gibi isimlere danışmanlık yaptığını da açıklıyor. Demirel ile görüşüp kendisine bir rapor verdiğini de anlatan Altaylı, Gül dönemini kastederek “Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile görüştüm. Cumhurbaşkanı nezdinde görev almam konusundaki gayretlerinize teşekkür ederim ama olmadı. Devlet Bahçeli, Deniz Bölükbaşı ve Şenkal Atasagun engelledi. İftira kampanyaları olmasa, MHP lideri olmam da kuvvetle muhtemeldi” diyor.

CHP VE BBP’YE DE SIZMIŞ…

İddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Rasim Bölücek’in, Altaylı ile ilişkilerine de yer verildi. Altaylı’nın cep telefonundan, Bölücek’in ABD’de bulunan FETÖ üyesi Şakir Şen isimli bir kişiyle yaptığı mesajlaşmalara ilişkin görüntüler çıktı. İddianamede BBP eski Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun da Altaylı’ya tutuklanmasından sonra düzenli biçimde para gönderdiği ifade edildi.