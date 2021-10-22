CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 'ın meclis genel kurulunda yaptığı konuşma tartışma yarattı. Deniz Yavuzyılmaz konuşmasında AKP 'li bürokratların aldıkları maaşları ve devlet kademelerinde birden çok görev alan kişileri ifşa etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #denizyavuzyılmaz #meclis #akp #chp #cumhuriyethalkpartisi #haberler #haberizle
Anasayfa Alaturka Online CHP’li Deniz Yavuzyılmaz mecliste AKP’li bürokratların maaşlarını ve skandal olayları açıkladı!