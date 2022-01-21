CHP’li Engin Altay anlattı: “La Casa de Papel’i aratmayan soygun hikayesi”

Tütün mamulleri ve alkollü içki bandrollerinin basım işi ihalelerinde 200 milyon TL’lik zarar oluştuğuna yönelik tespitlere değinen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Küçücük bir soygun hikayesi bu ama böyle yüzlerce var. Buna yürek dayanmaz. Bunun tam adı vatan hainliğidir. Bunun diğer adı da şerefsizliktir, hırsızlıktır. Tablo tam olarak budur” dedi.

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar‘ın sunduğu Demokrasi Arenası’nın bu haftaki konukları CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici ve ekonomist Selçuk Geçer oldu.

“AKSİNİ MECLİS’TE KİMSE İDDİA EDEMEDİ”

CHP’nin tütün mamulleri ve alkollü içki bandrollerinin basım işi ihalelerinde ortaya çıkan yıllık 200 milyon TL’lik Hazine zararının nasıl oluşmasına yönelik araştırma önergesiyle ilgili konuşan Engin Altay, izleyicilere “La Casa de Papel dizisini izlediniz mi?” diye sordu ve diziyle benzerlik gösteren olayı şöyle anlattı:

* Gelir İdaresi Başkanı ile darphane bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmadan 2 ay sonra bir kararname yayınlanıyor. Darphanenin yapacağı gizlilik taşıyan işlemler için ‘ihaleye gerek yoktur’ deniliyor. Bu bandrol işi bir firmaya 185 milyon TL’ye yaptırılıyor idi.

* Fakat karanameden sonra darphane başka bir firmayı çağırıyor, pazarlık usulü bu bandrol işini 185 milyon TL’ye yaptırdığı işi 400 milyon TL’ye veriyor adamına. 400’e aldığı adamın matbaası yok. Daha önce bu işi Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapan firmaya gidiliyor; ‘sen bu işi yapıyordun, al gene sen yap’ deniyor.

* 185 milyona yine ortaya yaptırılıyor. Darphane götürüyor verdiği 400’ü alıyor. 185’i işi yapana veriyor, 215 milyonu cebine koyuyor.

* Küçücük bir soygun hikayesi bu ama böyle yüzlerce var. Buna yürek dayanmaz. Bunun tam adı vatan hainliğidir. Bunun diğer adı da şerefsizliktir, hırsızlıktır. Tablo tam olarak budur. Bunun aksini Meclis’te kimse iddia edemedi.

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