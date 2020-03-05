CHP’li Engin Özkoç’a jet fezleke… Meclis’e gönderildi

TBMM’de CHP’li Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle kavga çıkmış ve Özkoç hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Vekiller Genel Kurul salonunda yumruklarla birbirine girerken kavgada CHP’li Engin Özkoç’un kafasında ve yüzünde çeşitli yaralar meydana geldiği görülmüştü.

Bakan Gül dün yaptığı açıklamada “Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

CHP: PLANLI SALDIRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, dün TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavgaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Bir yanda canını dişine takmış, çarpışan askerlerimiz, diğer yanda şahsi ikbalinin kaygısına düşen iktidar var. Dün TBMM’de son derece üzücü, demokrasimiz adına utanç verici bir olay yaşadık.

* TBMM Genel Kurulu’nda, grup başkanvekilimiz Sayın Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

“ŞEHİTLERİMİZ, TBMM’NİN ŞEHİTLERİDİR”

Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini söyleyen Öztrak şöyle devam etti:

* İdlib’de 36 vatan evladı şehit olmuşken, kalleş bir saldırıyla ordumuz taammüden hedef alınmışken, bunun görüşülüp tartışılacağı yer AK Parti’nin İstanbul milletvekilleri toplantısı mıdır? AK Parti’nin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı mıdır?

* İdlib’deki hain saldırılar sadece AK Parti’yi mi, yoksa 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını mı ilgilendirmektedir? Eğer, idlib’de yaşananlar milli bir meseleyse, bunun görüşüleceği tek adres vardır o da TBMM Genel Kurulu’dur; çünkü şehitlerimiz, milletimizin ve TBMM’nin şehitleridir.

‘MİLLETİMİZ YAŞANANLARI GÖRMEKTEDİR’

Öztrak, iktidarın ekonomiden dış politikaya yaşadığı tüm sorunları CHP´ye hakaret ederek örtmeye çalıştığını savunarak sözlerini şöyle bitirdi:

* İktidar ekonomiden, dış politikaya her alanda yaşadığı savrulmanın üzerini, şehitlerimizin tertemiz kanıyla ve CHP’ye hakaret ederek örtmeye çalışmaktadır. Ancak feraset sahibi milletimiz yaşananları en iyi şekilde değerlendirmekte ve sandığın önüne gelmesini beklemektedir.

* Demokrasiye inanan, bu ülkenin ilerici ve aydınlık kesimlerine düşen görev ise uyanık ve dikkatli olmaktır, demokrasi ve milli irade değerleri üzerinde birliğimizi, dirliğimizi güçlendirmektir. (İHA-DHA)