CHP’li Erdoğdu’dan Corona uyarısı: Yok sayma halinden kaçınmalıyız

Soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu TELE1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası’nda Corona virüsü ele alındı.

Virüs konusunda halka uyarıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Panik ve yok sayma halinden kaçınmalıyız” dedi. Erdoğdu sözlerini şöyle sürdürdü;

*Korkunç bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgının anlaşılamadığını düşünüyorum.

* Herhalde en kötü olanı, bu olacak. Bilmiyoruz, bilemiyoruz.

* Şu an 5 vaka açıklandı. Tabi büyük şansımız, aslında sosyal medya üzerinden bir milli karar verme mekanizması var.

* Bilim insanlarının, bilim kurulunun dinlenildiğini anlıyoruz ama bir miktar geç kaldığımızı düşünüyorum.

* Sosyal mesafe dediğimiz yani bazı şeyleri kilitleme konusunda birkaç günün bile çok önemi var.

* Ben bugün camilerimizde cuma namazı kılınmasını asla doğru bulmadım.

* Bunu öyle bir hale getirdiler ki… Bunu söylemeye insanları çekinir hale getirdiler.

“ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELİRİZ”

* Cami benim camim. Çok net şunu söylüyorum. Cuma namazının bugün kılınmasını ben halk sağlığı açısından doğru bulmadım.

* Ayrıca yeterince de bilinçli değiliz. Bugün sokaklara bakıyorum. Parklar, caddeler dolu.

*Hizmet ve turizm sektörü büyük risk altında. Salgını önleyebilirsek üretim üssü haline geliriz.