CHP’li Erkek: Yarın Ankara Adliyesi’nde olacağız

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili yarın Ankara Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunmak için başvuru yapacaklarını duyurdu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi gününü işaret ederek Sedat Peker‘in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.

“YARIN ANKARA ADLİYESİ’NDE OLACAĞIZ”

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından dün akşam Habertürk TV’ye katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili savcıların harekete geçmemesini eleştirdiği kesiti paylaştı.

Erkek paylaşımına “Yarın Ankara Adliyesi’nde (Adalet Sarayında değil) olacağız ve başvurumuzu yapacağız. Savcılar re’sen harekete geçemediği için… #ifşa” notunu düştü.

KILIÇDAROĞLU: HANGİ SAVCI HAREKETE GEÇTİ

Erkek’in paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir suç örgütü lideri var; Sedat Peker. Açıklamalar yapıyor. Hangi savcısı harekete geçti. İtiraf ediyor ya, ‘Ben bunu yaptım’ diyor. ‘Biz beraber bunu yaptık’ diyor. Bu ülkede bir cumhuriyet savcısı yok mu ya? ‘Bir dakika’ demesi lazım değil mi?

‘Burada çok önemli iddialar var’ Yer veriyor, zaman veriyor, saat veriyor, isim veriyor, daha ne versin ya. Bir de elinden tutup getirse savcının önüne, savcı diyecek, ‘Aman bunu sakın yanıma getirme bir de başım belaya girmesin’ Bir tek yapmadığı o kaldı.

Pazartesi günü bu iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Şimdi ben merak ediyorum, savcı ne yapacak? Dosyayı kapatacak mı, yoksa gerçekten bütün ayrıntılarına girip anlatacak mı? Bunu yapacak cesaret bir savcı bugün var mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde bilmiyorum.

“KİM BU RÜŞVET ALAN ADAM?”

Ama şundan yüzde 100 eminim. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var. Kim dedi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İçişleri Bakanı dedi. Üzerine gittik, ‘Cumhuriyet savcısına bildireceğim’ dedi. Bildirdi mi? Bildirmedi. Niye bildirmedi?

Acaba İçişleri Bakanı da o suçun ortağı mı? Ortağı değilsen ismini verirsin, televizyonda söyledin, devletin televizyonunda söyledin üstelik. Kim bu arkadaş ya? Kim bu rüşvet alan adam? Siyaseti kirletiyor rüşvet alan adam.

Ama onun hamisi olan bakan onu koruyor. Olmaz efendim, olmaz. Artık öyle bir noktaya geldik ki, bunu çok samimi söylüyorum, Saray artık Türkiye’yi yönetemiyor. Yönetemez zaten.

Bu kadar kirlenen ve herkesin birbirine gebe kaldığı bir ortamda kimse kimsenin hakkında çıkıp rahat konuşamıyor. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan adamı yakalayın, o da diyecek ki, ‘ Ben bu rüşveti şundan aldım ama o da öbüründen rüşvet alıyordu’ diyecek.”