CHP’li Erol: Elazığ’da yeni bir siyaset dili oluşturacağız

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP il örgütü tarafından yapılan olağanüstü kongresine ilişkin parti binasında basın toplantısı yaptı. Kongrenin demokratik bir ortamda geçtiğini belirten Erol, ”Bundan sonra Elazığ’da farklı bir siyaset dili oluşturacağız” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partiler tarafından gerçekleştirilen olağanüstü il kongresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya yeni il başkanı seçilen Coşkun Çağlar Duran, eski il başkanı Yavuz Doğdu ve parti yöneticileri katıldı.

Erol, kongrenin basına kapatılmasına ilişkin yapılan eleştirilere kongrenin parti tüzüğü kurallarına göre yapıldığı ve herhangi bir konuşma yapılmadığı için delegeler haricinde kimsenin alınmadığını kaydetti.

“TÜZÜK BİR PARTİNİN ANAYASASIDIR”

Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şunları söyledi:

* Bugün yaptığımız toplantının asıl amacı dün yaptığımız kongre ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve kongre ile ilgili yerel basında çıkan bazı haberlerle ilgili halkı bilgilendirmek. İlk olarak partinin anayasası tüzüğüdür. Tüzük neyi emretmişse siz ona uymak zorundasınız.

* Dün kongremiz konuklara ve basına kapalı yapıldı. Bunun nedeni olağanüstü kongrelerde konuşma olmadığı için bu kongreler sadece seçimin yapıldığı kongrelerdir. Tüzük hükmüne göre; olağanüstü kongrelerde sadece kongre üyeleri çağrılır.

* Burada herhangi bir art niyet veya kısıtlamaya yönelik bir şey yoktur. Kongremiz yeni bir delege ile yapılmadı, geçmiş kongreyi toplayan delege ile yapıldı.

“ELAZIĞ’DA YENİ BİR SİYASET DİLİ OLUŞTURACAĞIZ”

Kongrenin demokratik bir ortamda geçtiğini belirten Erol, şu ifadeleri kullandı:

* Dün yapılan kongremizde Elazığ’da yeni bir heyecan ve umut yaratacak ekip seçtik. Hem partinin geleneğini, kültürünü bilen eski arkadaşlarımız var hem de bu süreçte partimize kazandırdığımız genç arkadaşlarımız var. Yeni meslek gruplarından arkadaşlarımız var.

* Ben hepsine bize destek verdikleri için ve bu il örgütünde görev aldıkları için teşekkür ederim. Bundan sonra Elazığ’da farklı bir siyaset dili oluşturacağız. Bugüne kadar siyaset sadece parti içinde görevlere seçilmek olarak görülmüş, siyaset bu değildir.

* Siyasette doğru sonuç; partiniz lehine artı katılım varsa, oy artışınız varsa ve partiniz adına siyasi bir sonuç değişmişse başarı odur. Yoksa başarı kongrede seçim kazanmak değildir. O ego tatmini olan insanların, kişiliği gelişmemiş olan insanların kendilerini tatmin etmekten başka hiçbir şey değildir.

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