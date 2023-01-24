CHP’li Erol: Ortak liste oluşturulacaksa Temel beye Elazığ’da sıramı veririm

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir televizyon programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Elazığ’dan aday olması durumunda CHP’nin birinci listesinden aday olması teklifini götürdüğünü söyledi. Erol, “Elazığ’da Temel beyin aday olması bizim için onur ve şereftir. Onun ikinci sırasında yer almakta benim için son derece anlamlıdır” diye kaydetti.

“ELAZIĞ’DA İTTİFAKTA YER ALMAMALIYIZ”

Elazığ’da ittifakla seçime girilmemesi gerektiğini belirten Erol, şöyle konuştu:

* “Bana göre ittifakla da gelmiş olsan 5 yıl milletvekilliğinden sonra eğer sen orada seçilebilir bir rakama ulaşamıyorsan başarısızsın, ben kendimi öğle değerlendiririm. Ben seçildiğim zaman ittifakla seçildim ama, önümde 5 yıllık bir süre geçti. Ben bu 5 yılda kendi adıma eğer seçilebilecek yeterliliğe ulaşmamışsam kendini başarısız görürüm. Bana göre biz Elazığ’da ittifakta yer almamalıyız.

* CHP tek başına girmeli ve Elazığ’daki seçmen Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermeyi alışkanlık haline getirmeli ve benden sonra da orada CHP’li bir milletvekilinin devamıyla ilgili biz ittifak yapmamalıyız. Bu benim için büyük risk ama ben kendime güveniyorum. Elazığ’da iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

* Biz belediye başkanlığında CHP ile İYİ Parti ortak aday çıkardık ama iki partinin toplamı kadar oy alamadık 60 bin seçmen sandığa gitmedi. Önemli bir kitle. 15 bin oy değişkenliği olsaydı, belediye başkanı farklı olabilirdi. Ama sonuçta genel merkezlerimiz karar verecekler verilen karara da hepimiz saygı duyacağız” diye konuştu.

“TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NU CHP LİSTE BİR YAPIN”

Elazığ’da ortak listeyle gidilmesi durumunda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP listesinde birinci sırada olması için talebinin olduğunu belirten Erol, şu ifadeleri kullandı:

* “Benim daha önce yine açıkladığım ve kendilerine ve sayın genel başkanıma da bilgi verdiğim Elazığ’yla ilgili bir önerim olmuştu. Elazığ’da CHP’nin iki milletvekilinin seçilmesi çok zordur Türkiye’de 500 milletvekili almak daha kolaydır ama Elazığ’da iki milletvekili seçmek çok kolay değildir. Türkiye’nin Ak Parti’nin en güçlü olduğu yerlerden birisidir, yüzde 70-75 oyu vardır. 20 belediye vardır.

* Bizim 20 belediyede bir tane meclis üyemiz yoktu bu dönem ilk defa ittifakla merkezde iki tane meclis üyesi seçtik. Benim iddiam şu eğer liderlerle ilgili partililerle ilgili bir planlama yapılacaksa bir milletvekili süreci olacaksa bizim listelerimizden bir ortak liste oluşacaksa ben genel başkanıma şu teklifi götürdüm; ‘Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’nu Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi listesinden liste bir yapın bende liste iki olurum’ Seçilirim seçilmem bilmem ama Temel bey ile başarılı bir kampanya götürürüz.

* Elazığ’da Temel bey gibi güçlü bir siyasetçinin seçilmesi hem Elazığ’ın lehine olur hem muhafazakar kanadın bize bakış açısıyla ilgili bir yumuşama olur. Temel Karamollaoğlu’nu Elazığ’dan CHP’nin liste biri olarak davet ediyorum. Elazığ’da Temel beyin aday olması bizim için onur ve şereftir. Onun ikinci sırasında yer almakta benim için son derece anlamlıdır.

* Seçimi kaybetmek kazanmak önemli değil. Bu dönem CHP’li her milletvekili şunu düşünecek; ‘partimizin oyunu nasıl artıracağız?’ Bizim hedefimiz, ‘bir daha nasıl seçiliriz, biz Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl alırız’ sayın genel başkanımızı cumhurbaşkanı olması için artı bir oyu nasıl getiririz?’ bunun hesabını yapacağız.”