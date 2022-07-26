CHP’li eski belediye başkanı Metin Solak hayatını kaybetti

İzmir Çiğli’nin önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Metin Solak, hayatını kaybetti.
İzmir’in Çiğli ilçesinde 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Metin Solak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU
Haberi duyuran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Önceki dönem belediye başkanlarımızdan değerli büyüğüm Metin Solak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.
“CHP AİLEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, “Önceki dönem Çiğli Belediye Başkanlarımızdan Metin Solak’ı kaybettik. Solak’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Büyük CHP ailemizin başı sağ olsun” mesajı paylaştı.