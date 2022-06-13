CHP’li Faik Öztrak: Hasar tespit komisyonu kuracağız

Altılı Masa Kurumsal Reformlar Komisyonu toplantısında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İktidara gelir gelmez ilk işimiz cumhurbaşkanına bağlı yetkin kişilerden bir hasar tespit komisyonu oluşturulacaktır” dedi.

Altılı Masa’yı oluşturan CHP‘den Faik Öztrak, DEVA’dan İbrahim Çanakcı, DP’den Bülent Şahinalp, GP’den Feridun Bilgin, İYİ Partiden Durmuş Yılmaz ve SP’den Sabri Tekir’den oluşan Kurumsal Reformlar Komisyonu yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Genel başkan yardımcılarının kısa açıklamalar yapmasının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Yardımcısı Faik Öztrak şunları söyledi:

KAMU İHALE SİSTEMİ DELİK DEŞİK OLDU

– Kurumsal kapasitede yaşanan büyük yıkım sonucunda ağır bir yönetim krizi baş göstermiştir. Delik deşik olan kamu ihale sistemi, şeffaf olmayan ihalelerle dağıtılan kamu özel işbirliği modeli, Merkez Bankası rezervlerinin satılması kamu maliyesini ağır yükler altına sokmuş, disiplin bozulmuştur.

Güvenilirliği en ağır yara alan kurumlardan biri TÜİK olmuştur. TÜİK’in başta enflasyon olmak üzere işsizlik, büyüme, yoksulluk gibi verilerine güven kalmamıştır. Bu durum tüm yurttaşlarımızda haklarının yenildiği gerekçesi ile infiale neden olmaktadır. Verilerle oynanması da sorunların çözümünü imkansız hale getirmektedir.

YIKIM GÖRÜNENDEN DAHA AĞIR

– Ülkenin risk primi 800 baz puanı aşmıştır. Bu dünyada bizim de içinde olduğumuz ligde en yüksek primdir. Altılı Masa olarak mevcut hükümetin ekonomide neden olduğu yıkımın görünenden daha ağır olduğunu biliyoruz.

– İktidara gelir gelmez ilk işimiz cumhurbaşkanına bağlı yetkin kişilerden bir hasar tespit komisyonu oluşturulacaktır. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen beş arkadaşıma teşekkür ediyor, arka planda çalışan herkese de ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum.

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