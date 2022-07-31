CHP’li Faik Öztrak’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı 

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın annesi Ayten Öztrak için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren annesi Ayten Öztrak için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Öztrak ailesinin yanı sıra CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilileri Engin Özkoç ve Engin Altay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, Ayten Öztrak’ın tabutunu bir süre omuzunda taşıdı. Ayten Öztrak’ın cenazesi defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)