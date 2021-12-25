CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a çok sert sözler! "Sülün Osman'a bile şapka çıkartırlar…" CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, “20-21 Aralık tarihlerinde, satılan 6-7 milyar dolarlık rezervin, döviz kurunu baskılamak için Merkez Bankası’nın arka kapısından gizli saklı çıkarıldığı anlaşılmaktadır. ‘Faize karşıyım’ diyen Erdoğan, Türk lirası mevduata, dolar kumaşından faiz elbisesi giydirmiştir. Daha bir hafta önce ‘o dönemde cumhurbaşkanıydım’ diyerek sorumluluğunu damadına yıktığı arka kapıdan döviz satma operasyonlarına yeniden başlamıştır” dedi. #faiköztrak #cumhuriyethalkpartisi #chp #receptayyiperdoğan #sülünosman #videohaber #yurttaştv #beratalbayrak BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
Anasayfa Alaturka Online CHP’li Faik Öztrak’tan Erdoğan’a çok sert sözler! “Sülün Osman’a bile şapka çıkartırlar…”