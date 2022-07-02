CHP’li gençler jelibon dağıttı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu’ paylaşımını gerçek sanmasının yankıları sürerken, Bursa’da CHP Gençlik Kolları, vatandaşlara jelibon dağıttı.

Halil ATAŞ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu’ paylaşımını gerçek sanmasının yankıları sürüyor.

CHP Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı Ata Erk Şanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Yalçın Yazıcı ile birlikte Nilüfer Üç Fidan Parkında vatandaşlara jelibon dağıttı.

“20 YIL MUHATAP OLMAK ZORUNDA KALINDI”

“Melih Gökçek gibi bir talihsizlikle Ankara’nın ve Türkiye siyasetinin 20 yıl gibi bir süre muhatap olmak zorunda kalınması konusunda üzüntülerimizi dile getiriyoruz” ifadelerini kullanan Ata Erk Şanlı, “Geliyor gelmekte olan” diyerek özellikle gençleri ve kadınları CHP çatısı altında ülkenin kurtuluşu için mücadele etmeye davet etti.

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