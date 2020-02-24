CHP’li gençlerden Çetin Emeç eylemi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yenidoğan’daki Çetin Emeç Üst Geçidi’ni yenilemiş ve eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse’nin adını vermişti.

Köse, tepkilerin ardından adının kaldırılmasını istemiş ancak bu talep kabul görmemişti. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Örgütü, isim değiştirmeyi protesto amacıyla bir pankart yaptırarak köprüye astı.

“DİZAYN ETTİRMEYECEĞİZ”

CHP’li gençlerin astığı pankartta, “Erol Köse Efsane başkanımızdır ama burası Çetin Emeç Üst Geçididir” yazısı dikkat çekti. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız yaptığı açıklamada, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a CHP’yi dizayn ettirmeyeceğiz. Türkiye’ye mal olmuş basın şehidimiz Çetin Emeç’in adının üst geçitten kaldırılmasını Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri olarak kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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