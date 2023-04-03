CHP’li Gökçen: Öğrenciler seçim haftası nerede olacaklarını bilmiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, parti genel merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, deprem felaketi sonrası üniversite öğrencilerinin yurtlardan apar topar tahliye edildiğini ve memleketlerine döndüğünü söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın, üniversitelerin hibrit sisteme geçeceğini açıkladığı tarihin 30 Mart 2023 olduğunu belirten Gökçen, şunları söyledi:

GÜNCELLEME YAPILMADI

– Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adres değişikliği için verdiği son tarih 2 Nisan. Nüfus müdürlükleri, adres değişikliği için eğer kişinin üzerinde bir fatura yoksa ikametgahta olan kişinin de hazır bulunmasını bekliyor. Yani bu kadar kısa bir süre içinde bu işlemin tamamlanması çok zorlaştırıldı.

– YÖK Başkanı vize sınavlarının çevrim içi yapılacağını söylerken final sınavlarının nasıl yapılacağını üniversite senatolarının takdirine bıraktı. Üniversite senatolarının birçoğu ise karar almadı. Ya da aldıkları kararı öğrencilerine duyurmadı. Akademik takvimlerde güncelleme yapılmadı.

BUNU DA YAPTIRDINIZ

– Sınavların seçim haftasına denk geldiği üniversiteler de var. Yani şu anda öğrenciler 14 Mayıs haftasında nerede olacaklarını, bu kötü yönetimden kaynaklı bilmiyorlar. Daha dönemin en başında böyle bir karar almayacaktınız. Madem böyle bir karar aldınız, o zaman dönem ortasında bu kararı değiştirip gençlere iki kez bu masrafı yaptırmayacaktınız. Bunu da yaptırdınız. Oy kullanmak, geleceklerinde söz sahibi olmak isteyen gençlerin, seçmen kayıtlarını düzeltmelerine uygun zaman tanıyacaktınız. Oy haklarını gasp etmeyecektiniz. (DHA)