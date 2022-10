CHP’li Gürer: Artık kasap da can derdinde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kasap esnafının artan maliyetler karşısında zor günler geçirdiğine işaret ederek, “Günümüzde can derdinde olan sadece koyun değil. 5 bin liraya yakın elektrik faturası gelen, her ay 10 bin lira zarar eden ve kendi sigorta primini bile ödeyemediği için kepenk kapatmaya hazırlanan kasap esnafı da artık can derdinde” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde kent merkezindeki kasap Ferhat Güçlü’nün dükkanını ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunları dinledi.

“75 LİRAYA SATILAN KOYUN ETİ 135 LİRAYA ÇIKTI”

Gürer’e yaşadığı sorunları anlatan esnaf Ferhat Güçlü şunları söyledi:

“Vatandaşın alım gücü düşünce satışımız azaldı. Geçen yıla göre yarı yarıya iş kaybımız var. Müşteri azaldı. Gelir düştü. Gider arttı. Geçen yıl 110-120 kilo et satıyorduk. Bu yıl 20-25 kiloya kadar düştü.

Geçen yıl 75-80 lira olan koyun eti bu yıl 135-140 liraya kadar çıktı. Vatandaşın geliri artmayınca artan fiyat kıt kanaat geçinen kesimi etten uzaklaştırdı. Artık satış yapmakta zorlanıyoruz.

4 bin 790 lira elektrik faturası ödedik. Buzdolabını dinlendirip, ampulleri açıyoruz. Ampulleri dinlendirip tezgah dolayını açıyoruz ama yine de gelen faturaları ödemekte zorlanıyoruz. Esnaf arkadaşlardan borç alıp faturayı ödedim. Elektrik kesilse idi etler kokardı ve çöpe atmak zorunda kalırdık.”

“BESİCİYİ DE BORÇLANDIK”

Eti karkas olarak aldıkları besicilere de borçlandıklarını belirten Güçlü, “Besicinin parasını da veremiyoruz. 10 bin liralık bir ürünün ancak 4-5 bin lirasını ödeyebiliyoruz. Onlar da ister istemez sıkıntı yaşıyor. Çünkü yem, saman fiyatları çok arttı. Besiciliğin maliyeti arttı. Hayvancılıktan vazgeçen Ya da hayvan kesime gönderen her geçen gün artıyor. Bize müşteri gelmiyor, besici yem fiyatı artmış baktığı hayvanı sattığında para kazanamıyor” dedi.

“AMPULLERİ DÖNÜŞÜMLÜ YAKIYORLAR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

“Besici çok artan yem fiyatlar ile hayvancılığı bırakıyor. Kasap müşterisi yarı yarıya azalıp giderleri iki üç kat artınca ne yapacağını kara kara düşünüyor. Vatandaş özellikle sabit gelirliler eti kasapta görüyor. Et alamaz durumdalar. Et bayram şekerine onlar için dönmüş durumda. Koyun can derdinde kasap et derdinde sözü anlam bulmuş ama kasapta bu kere can derdine düşmüş durumda.

Günümüzde can derdinde olan sadece koyun değil. 5 bin liraya yakın elektrik faturası gelen, her ay 10 bin lira zarar eden ve kendi sigorta primini bile ödeyemediği için kepenk kapatmaya hazırlanan kasap esnafı da artık can derdinde

Çok sayıda esnaf gezdim. İşim dünden iyi diyen yok. Sabit giderlerde esnafı canından bezdirmiş. Kira, akaryakıt, doğalgaz, elektrik giderleri esnafı işyeri kapatmaya zorlar duruma getirtmiş.

Esnaf işyerlerinde artık olabildiğinde az elektrik kullanmaya özen gösteriyor. Ampulleri dönüşümlü olarak yakıyor, dolaplar ve diğer elektrikle çalışan eşyalarda aynı şekilde dönüşümlü olarak kullanılıyor. Çiftçi, emekli, işçi yoksullaştıkça esnafında işi bozuluyor.”

